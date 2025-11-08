РУ
    23:40, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Турция провела крупнейшую операцию против контрафактного алкоголя

    Турецкие правоохранительные органы провели широкомасштабную операцию в 81 провинции страны, в ходе которой было изъято 30 836 бутылок поддельного и контрабандного алкоголя и 16 888 литров этилового спирта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Anadolu ajansi

    В Турции прошла крупнейшая за последнее время спецоперация по борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции. По данным Министерства внутренних дел Турции, рейды были направлены на выявление подпольных производств и каналов сбыта контрафактного алкоголя.

    В результате операции силовики обнаружили и ликвидировали 13 нелегальных производств, а также изъяли десятки тысяч бутылок и почти 17 тыс. литров этилового спирта, использовавшегося для изготовления поддельных напитков.

    В отношении 179 подозреваемых приняты процессуальные меры — часть из них уже задержана, остальные находятся под следствием.

    Власти отмечают, что борьба с контрафактным алкоголем имеет не только экономическое, но и жизненно важное значение. Ежегодно в стране фиксируются десятки случаев отравлений суррогатными напитками.

    Ранее сообщалось, что количество погибших в результате отравлений метиловым спиртом в Турции достигло 59 человек.

