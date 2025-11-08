Турция провела крупнейшую операцию против контрафактного алкоголя

В Турции прошла крупнейшая за последнее время спецоперация по борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции. По данным Министерства внутренних дел Турции, рейды были направлены на выявление подпольных производств и каналов сбыта контрафактного алкоголя.

81 ilde "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine” yönelik dün düzenlenen operasyonlarımızda;

❗️ 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki

❗️16 bin 888 litre etil alkol ile

❗️4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirdik.

⚠️13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini… pic.twitter.com/39GPUZZfx1 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 6, 2025

В результате операции силовики обнаружили и ликвидировали 13 нелегальных производств, а также изъяли десятки тысяч бутылок и почти 17 тыс. литров этилового спирта, использовавшегося для изготовления поддельных напитков.

В отношении 179 подозреваемых приняты процессуальные меры — часть из них уже задержана, остальные находятся под следствием.

Власти отмечают, что борьба с контрафактным алкоголем имеет не только экономическое, но и жизненно важное значение. Ежегодно в стране фиксируются десятки случаев отравлений суррогатными напитками.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате отравлений метиловым спиртом в Турции достигло 59 человек.