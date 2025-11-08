Турция провела крупнейшую операцию против контрафактного алкоголя
Турецкие правоохранительные органы провели широкомасштабную операцию в 81 провинции страны, в ходе которой было изъято 30 836 бутылок поддельного и контрабандного алкоголя и 16 888 литров этилового спирта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
В Турции прошла крупнейшая за последнее время спецоперация по борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции. По данным Министерства внутренних дел Турции, рейды были направлены на выявление подпольных производств и каналов сбыта контрафактного алкоголя.
81 ilde "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine” yönelik dün düzenlenen operasyonlarımızda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya)
❗️ 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki
❗️16 bin 888 litre etil alkol ile
❗️4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirdik.
⚠️13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini… pic.twitter.com/39GPUZZfx1
В результате операции силовики обнаружили и ликвидировали 13 нелегальных производств, а также изъяли десятки тысяч бутылок и почти 17 тыс. литров этилового спирта, использовавшегося для изготовления поддельных напитков.
В отношении 179 подозреваемых приняты процессуальные меры — часть из них уже задержана, остальные находятся под следствием.
Власти отмечают, что борьба с контрафактным алкоголем имеет не только экономическое, но и жизненно важное значение. Ежегодно в стране фиксируются десятки случаев отравлений суррогатными напитками.
Ранее сообщалось, что количество погибших в результате отравлений метиловым спиртом в Турции достигло 59 человек.