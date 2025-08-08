Турция одобрила медицинский каннабис: при каких заболеваниях его будут назначать

Соответствующий закон был принят парламентом и вызвал широкий общественный резонанс. В ответ на критику Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу дал разъяснения относительно нового порядка назначения препаратов на основе каннабиса.

По словам министра, такие средства будут строго контролироваться: их будут отпускать только по рецепту, в лекарственной форме, под наблюдением врача и с обязательным разрешением Министерства здравоохранения страны. Мемишоглу также подчеркнул, что риск зависимости исключен при правильном медицинском применении.

Как оказалось, препараты на основе каннабиса будут назначаться при лечении более чем 15 заболеваний. В список показаний вошли:

неврологические расстройства

акне

хронические боли

шизофрения

тревожные расстройства

тошнота, включая вызванную химиотерапией

дискинезия

псориаз

ревматоидный артрит

некоторые формы сердечно-сосудистых заболеваний

Кроме того, специалисты рассматривают возможность расширения списка показаний по мере накопления научных данных и клинических наблюдений.

Таким образом, Турция присоединилась к числу стран, где медицинский каннабис становится частью комплексного лечения хронических и трудно поддающихся терапии заболеваний, при этом акцент делается на безопасность и государственный контроль.

Ранее мы писали о том, что турецкий бизнесмен Мурад Улькер выступил против легализации медицинской конопли в Турции.