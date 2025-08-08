РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:23, 07 Август 2025 | GMT +5

    Турция одобрила медицинский каннабис: при каких заболеваниях его будут назначать

    Турция официально легализовала использование медицинского каннабиса, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Турция одобрила медицинский каннабис: при каких заболеваниях его будут назначать
    Фото: yenisafak.com

    Соответствующий закон был принят парламентом и вызвал широкий общественный резонанс. В ответ на критику Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу дал разъяснения относительно нового порядка назначения препаратов на основе каннабиса.

    По словам министра, такие средства будут строго контролироваться: их будут отпускать только по рецепту, в лекарственной форме, под наблюдением врача и с обязательным разрешением Министерства здравоохранения страны. Мемишоглу также подчеркнул, что риск зависимости исключен при правильном медицинском применении.

    Как оказалось, препараты на основе каннабиса будут назначаться при лечении более чем 15 заболеваний. В список показаний вошли:

    • неврологические расстройства
    • акне
    • хронические боли
    • шизофрения
    • тревожные расстройства
    • тошнота, включая вызванную химиотерапией
    • дискинезия
    • псориаз
    • ревматоидный артрит
    • некоторые формы сердечно-сосудистых заболеваний

    Кроме того, специалисты рассматривают возможность расширения списка показаний по мере накопления научных данных и клинических наблюдений.

    Таким образом, Турция присоединилась к числу стран, где медицинский каннабис становится частью комплексного лечения хронических и трудно поддающихся терапии заболеваний, при этом акцент делается на безопасность и государственный контроль.

    Ранее мы писали о том, что турецкий бизнесмен Мурад Улькер выступил против легализации медицинской конопли в Турции.

