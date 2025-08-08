Турция одобрила медицинский каннабис: при каких заболеваниях его будут назначать
Турция официально легализовала использование медицинского каннабиса, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующий закон был принят парламентом и вызвал широкий общественный резонанс. В ответ на критику Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу дал разъяснения относительно нового порядка назначения препаратов на основе каннабиса.
По словам министра, такие средства будут строго контролироваться: их будут отпускать только по рецепту, в лекарственной форме, под наблюдением врача и с обязательным разрешением Министерства здравоохранения страны. Мемишоглу также подчеркнул, что риск зависимости исключен при правильном медицинском применении.
Как оказалось, препараты на основе каннабиса будут назначаться при лечении более чем 15 заболеваний. В список показаний вошли:
- неврологические расстройства
- акне
- хронические боли
- шизофрения
- тревожные расстройства
- тошнота, включая вызванную химиотерапией
- дискинезия
- псориаз
- ревматоидный артрит
- некоторые формы сердечно-сосудистых заболеваний
Кроме того, специалисты рассматривают возможность расширения списка показаний по мере накопления научных данных и клинических наблюдений.
Таким образом, Турция присоединилась к числу стран, где медицинский каннабис становится частью комплексного лечения хронических и трудно поддающихся терапии заболеваний, при этом акцент делается на безопасность и государственный контроль.
