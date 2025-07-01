Самый богатый бизнесмен Турции осудил законопроект о медицинской марихуане

Турецкий парламент в последние месяцы активно обсуждает возможность легализации медицинской конопли для лечения ряда заболеваний. Сторонники закона утверждают, что это позволит облегчить страдания пациентов и снизить зависимость от импортируемых лекарств. Однако противники предупреждают о возможных рисках и настаивают на более строгом подходе.

Член совета директоров Yıldız Holding и самый богатый предприниматель страны Мурад Улькер публично выступил против законопроекта о легализации продажи медицинской конопли в аптеках Турции. Законопроект, внесенный на рассмотрение парламента, вызвал острую реакцию бизнесмена, который предостерег от возможных социальных последствий.

Опасения: рост зависимости и криминализации

Улькер заявил, что подобная инициатива может обернуться резким увеличением наркозависимости среди молодежи, ростом смертности и числа дорожно-транспортных происшествий — как это, по его словам, уже происходит в странах, где каннабис был легализован, включая Канаду и США.

— Это не просто вопрос законодательства — это вопрос общественного здоровья и морального выбора. Мы не можем допустить, чтобы будущее Турции оказалось под угрозой, — подчеркнул Улькер.

Фото: 02nethaber.com

По мнению бизнесмена, Турция на данный момент не располагает механизмами для эффективного контроля за производством, продажей и употреблением медицинской конопли. Он выразил опасения, что легализация создаст возможности для криминальных структур и «черного рынка».

Улькер призвал депутатов отказаться от поддержки законопроекта и пересмотреть его с точки зрения долгосрочных интересов страны. По его словам, вопросы, касающиеся здоровья граждан и особенно молодого поколения, должны рассматриваться с особой ответственностью и научной обоснованностью.

Ранее мы писали о том, что Турция готовится к масштабной реформе частного сектора здравоохранения, после резонансного скандала, связанного со злоупотреблениями в отделениях интенсивной терапии для новорожденных.