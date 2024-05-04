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    16:11, 04 Май 2024 | GMT +6

    Турция намерена присоединиться к иску ЮАР в суде ООН против Израиля

    Международный Суд ООН
    Фото: news.un.org

    Турция изучает варианты участия в иске против Израиля, поданном в Международный суд Организации Объединенных Наций со стороны Южно-Африканской Республики, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На пресс-конференции со своим индонезийским коллегой Ретно Марсуди турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, на сегодняшний день Турция изучает возможности присоединения к иску ЮАР.

    - Позиции сторон по Палестине совпадают. Турция продолжит поддерживать и защищать Палестину и палестинский народ вместе с Индонезией. Мы должны совместно положить конец этой бесчеловечной ситуации в Палестине, - отметил глава МИД ТР.

    Ранее Турция полностью прекратила экспортно-импортные операции с Израилем.

    Как известно, 20 февраля этого года посол ЮАР в Нидерландах Вусимузи Мадонсела заявлял, что республика в Международном суде ООН обвинила Израиль в апартеиде в секторе Газа. При этом Международный суд ООН вначале года начал двухдневные слушания по иску ЮАР против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями конвенции ООН о предотвращении геноцида в секторе Газа.

    В документе, опубликованном на сайте Международного суда, южноафриканские власти также призывали израильских военных к немедленному прекращению боевых действий в палестинском анклаве. Однако власти Израиля сочли данные обвинения необоснованными.

    Более того, 30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что израильская армия в любом случае осуществит операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа.

    - Это произойдет вне зависимости от того, удастся ли Израилю и палестинской группировке заключить соглашение об освобождении заложников. Цель заключается в том, чтобы добиться полной победы над силами ХАМАС, - отметил Б. Нетаньяху.

     

    Теги:
    Турция ООН Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Мировые новости Израиль
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Акжигит Чукубаев
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