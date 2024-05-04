Турция намерена присоединиться к иску ЮАР в суде ООН против Израиля

Турция изучает варианты участия в иске против Израиля, поданном в Международный суд Организации Объединенных Наций со стороны Южно-Африканской Республики, передает корреспондент агентства Kazinform.

На пресс-конференции со своим индонезийским коллегой Ретно Марсуди турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, на сегодняшний день Турция изучает возможности присоединения к иску ЮАР.

- Позиции сторон по Палестине совпадают. Турция продолжит поддерживать и защищать Палестину и палестинский народ вместе с Индонезией. Мы должны совместно положить конец этой бесчеловечной ситуации в Палестине, - отметил глава МИД ТР.

Ранее Турция полностью прекратила экспортно-импортные операции с Израилем.

Как известно, 20 февраля этого года посол ЮАР в Нидерландах Вусимузи Мадонсела заявлял, что республика в Международном суде ООН обвинила Израиль в апартеиде в секторе Газа. При этом Международный суд ООН вначале года начал двухдневные слушания по иску ЮАР против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями конвенции ООН о предотвращении геноцида в секторе Газа.

В документе, опубликованном на сайте Международного суда, южноафриканские власти также призывали израильских военных к немедленному прекращению боевых действий в палестинском анклаве. Однако власти Израиля сочли данные обвинения необоснованными.

Более того, 30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что израильская армия в любом случае осуществит операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа.