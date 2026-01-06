Турция готовится запустить первый реактор АЭС «Аккую»

Как оказалось, власти страны ожидают, что атомная станция начнет вырабатывать электроэнергию уже в 2026 году.

Готовность первого энергоблока АЭС «Аккую» достигла 95%, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. По его словам, запуск первого реактора запланирован в текущем году, несмотря на задержки, вызванные пандемией и различными трудностями при закупке оборудования.

Изначально завершение строительства планировалось к апрелю 2025 года, однако сроки были скорректированы. Сейчас, подчеркнул министр, все усилия сосредоточены на финальной стадии работ и подготовке к началу выработки электроэнергии. Как известно, проект реализуется в сотрудничестве с Россией и госкорпорацией «Росатом».

АЭС «Аккую» — это первая атомная электростанция в Турции. Проект включает четыре энергоблока с реакторами ВВЭР поколения 3+ российского дизайна, каждый мощностью 1 200 МВт. Станция строится по модели «build-own-operate» («строй-владей-эксплуатируй»), которая впервые применяется в мировой атомной отрасли.

Байрактар отметил стратегическое значение атомной энергетики для энергосистемы страны. По его оценке, один реактор АЭС «Аккую» мощностью 1 200 МВт эквивалентен солнечной электростанции установленной мощностью около 5 000 МВт, поскольку атомная генерация обеспечивает стабильное производство электроэнергии независимо от погодных условий.

При этом Турция продолжит активно развивать возобновляемые источники энергии. Власти планируют увеличить установленную мощность ветровых и солнечных электростанций до 120 ГВт к 2035 году, что потребует ежегодного ввода 8-9 ГВт новых мощностей.

Ранее мы писали о том, что Турция намерена усилить энергетическое сотрудничество с соседними странами, в том числе увеличение поставок энергоресурсов в Сирию.

Между тем, Турция вошла в топ-5 стран мира по установленной мощности геотермальных электростанций и заняла второе место по прямому использованию тепла.