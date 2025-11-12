Турция готовится к запуску цифровой лиры

Согласно данным из «Программы президента Турции на 2026 год», работы по разработке, тестированию и интеграции цифровой лиры в финансовую систему будут активно продолжены в предстоящем году.

Проект, реализуемый под руководством Центрального банка Турции, вступает в новую фазу, которая предполагает не только техническое совершенствование цифровой валюты, но и подготовку необходимой законодательной базы для ее официального запуска и использования.

Одним из ключевых направлений станет проведение симуляций Центробанком для оценки возможного влияния цифровой валюты на экономику и финансовый сектор страны. Параллельно будет обеспечена интеграция финансовых посредников в систему цифровой лиры, а также внедрение инновационных технологических решений, признанных перспективными для экосистемы проекта.

Наряду с этим, главный финансовый регулятор Турции займется анализом и определением технических требований для операций с цифровыми активами и токенизированными ценными бумагами. Планируется проведение пилотных проектов по использованию цифровой лиры при расчетах за такие активы.

В сентябре этого года турецкий Центробанк пригласил банки, финтех-компании и поставщиков технологических решений разрабатывать инновационные сценарии применения цифровой валюты.

Согласно опубликованному ранее отчету по первой фазе проекта, цифровая лира рассматривается как ключевой элемент будущей финансово-технологической экосистемы Турции. Сейчас реализуется вторая фаза, направленная на развитие всех аспектов проекта.

Таким образом, 2026 год станет переломным для цифровой лиры — именно тогда Турция планирует перейти от тестирования к практическому внедрению своей национальной цифровой валюты.

Ранее мы писали о том, что на валютных рынках Турция переживает очередное, но привычное потрясение — турецкая лира с 2010 года потеряла 97% своей стоимости.