Как оказалось, речь идет не о расширении медицинской помощи, а о глубинном кризисе общественного благополучия.

Как пишет издание birgun.net, в 2025 году потребление антидепрессантов в Турции достигло рекордного уровня. По официальным данным, было реализовано 71,5 млн упаковок препаратов – на 60% больше, чем в 2016 году. Только за последний год объем продаж вырос почти на шесть млн упаковок, а государственные расходы в этой сфере достигли 6,48 млрд лир.

В турецких СМИ утверждают, что социологические данные подтверждают масштаб проблемы. В данное время в стране около трети граждан способны вносить лишь минимальные платежи по долгам, 9% не справляются с обслуживанием кредитов вовсе. Средний уровень удовлетворенности жизнью оценивается в 4,5 балла из 10, а ожидания от будущего – в 4,2 балла. Примерно 15% респондентов прямо заявляют о плохом психическом состоянии.

Эксперты говорят, что в условиях дефицита системных социально-экономических решений медикаменты все чаще выполняют роль временного компенсатора, указывая не на частные медицинские случаи, а на углубляющийся кризис общественного благополучия.

