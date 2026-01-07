Турпоток из Китая в Казахстан и Узбекистан вырос вдвое на новогодние праздники

Согласно отчету ведущей туристической онлайн-платформы Qunar, все города первой десятки рейтинга предпочтений китайских туристов для выездного туризма на Новый год оказались азиатскими. При этом список самых популярных зарубежных направлений возглавил Сеул.

Однако наиболее примечательную динамику показали Казахстан, Узбекистан и Грузия. Количество бронирований авиабилетов в эти страны выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отраслевые аналитики связывают такой ажиотаж с введением безвизового режима для граждан КНР.

В сегменте въездного туризма также наблюдается резкий приток иностранных гостей. Основное внимание привлекла южнокитайская островная провинция Хайнань. Этому способствовал запуск режима «независимых таможенных операций» на всей территории острова в декабре прошлого года, что заметно оживило рынок.

Лидерами по темпам роста бронирований среди иностранных граждан стали города Санья, где показатель вырос в пять раз, и Хайкоу с ростом в три раза. Основной поток зарубежных гостей на Хайнань в начале января обеспечили Малайзия, Таиланд, Южная Корея, Вьетнам, Австралия и Россия.

Ранее мы писали, что Турция вводит безвизовый режим для граждан Китая.