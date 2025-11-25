Турнир UFC хотят провести в Алматы в 2026 году: подробности

На сегодня турниры UFC проходили в 30 странах мира, самый свежий дебют был у Катара — там UFC Fight Night 265 состоялась 22 ноября. Из стран постсоветского пространства на карте UFC присутствуют пока только Россия и Азербайджан.

Разговоры о возможном проведении турнира UFC в Казахстане ведутся давно. А в 2020 году Астана реально могла принять у себя турнир UFC Fight Night 176. Помешал карантин из-за глобальной пандемии коронавируса.

С тех пор в Казахстане вновь начали готовиться к возможному проведению турнира UFC у себя. Успешный опыт проведения UFC on ABC: Hill vs. Rountree 21 июня 2025 года в столице Азербайджана дал повод тому, что в Казахстане с новой силой возобновились разговоры о проведении соревнования в рамках UFC в стране.

Управление спорта Алматы официально сообщило, что ведет предварительные консультации о возможности проведения турнира UFC в 2026 году.

— На данном этапе речь идет о рабочих переговорах и оценке условий, необходимых для проведения события мирового уровня. Город заинтересован в реализации такого проекта, поскольку он способен усилить спортивный имидж Алматы и привлечь значительный турпоток, — рассказали в управлении спорта Алматы.

В качестве места проведения рассматривается Алматы арена, вмещающая минимум 12 тысяч зрителей.

Примечательно, что президент UFC Дана Уайт в интервью от 22 июня подтвердил, что организация не исключает возможность проведения турнира в Казахстане, учитывая опять-таки успешный опыт Баку.

Сколько это может стоить

О том, кто будет финансировать проведение турнира UFC в Алматы, в управлении не рассказывали. Однако ранее по этому вопросу высказывались менеджеры казахстанских бойцов в UFC.

В интервью Петру Воликову на Youtube менеджер Шавката Рахмонова Саят Абдрахманов говорил, что стоимость проведения турнира UFC в Казахстане по предварительным подсчетам может составить около 15 млн долларов.

— Все зависит от человека, у которого есть эти деньги (инвестора), от его желания. Если есть человек, у которого есть 10-15 миллионов долларов ради проведения турнира UFC, то мы можем помочь ему с этой организацией, — сказал Саят Абдрахманов.

Добавим, что летом 2025 года руководитель Центра развития туризма Астаны Артем Квашук подчеркнул, что столица Казахстана также «однозначно заинтересована» в приеме турнира мирового уровня. А продюсер Малик Хасенов отмечал, что принять турнир UFC могла бы Барыс арена.

Как мы видим, заинтересованные государственные органы и частные инвесторы обсуждают детали, и это приближает день, когда UFC приедет в Казахстан. Помимо развития туризма, проведение турнира UFC в Казахстане будет иметь важное значение в первую очередь для местных болельщиков, ведь казахстанские бойцы сейчас показывают высокие результаты в лиге, Асу Алмабаев и Шавкат Рахмонов находятся на лидирующих позициях в рейтингах, и многие желали бы увидеть вживую их бои на родине в лучшей лиге мира.