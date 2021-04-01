РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:44, 31 Март 2021 | GMT +6

    Туркестанскую декларацию приняли по итогам неофициального саммита ССТГ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам неофициального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств принята Туркестанская декларация, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях повышения статуса и укрепления институциональной структуры Совета требуется время, чтобы превратить его в полноценную организацию. Предлагаю внести и утвердить данное предложение в Туркестанскую декларацию, которая будет принята по итогам саммита», - сказал Президент Казахстана в ходе мероприятия.

    Касым-Жомарт Токаев, завершая работу мероприятия, предложил принять Туркестанскую декларацию.

    «Поздравляю всех с принятием декларации. На этом работа неформального саммита завершилась», - заключил К. Токаев.

    Ранее сообщалось, что следующий саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоится 12 ноября 2021 года в Стамбуле.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Туркестанская область ССТГ Тюркский мир Главная Интеграция и партнерство
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!