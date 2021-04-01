Туркестанскую декларацию приняли по итогам неофициального саммита ССТГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам неофициального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств принята Туркестанская декларация, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения статуса и укрепления институциональной структуры Совета требуется время, чтобы превратить его в полноценную организацию. Предлагаю внести и утвердить данное предложение в Туркестанскую декларацию, которая будет принята по итогам саммита», - сказал Президент Казахстана в ходе мероприятия.

Касым-Жомарт Токаев, завершая работу мероприятия, предложил принять Туркестанскую декларацию.

«Поздравляю всех с принятием декларации. На этом работа неформального саммита завершилась», - заключил К. Токаев.

Ранее сообщалось, что следующий саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоится 12 ноября 2021 года в Стамбуле.