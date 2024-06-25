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    14:44, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Туркестанский школьник получил приглашение от 40 университетов мира

    Туркестанский школьник получил приглашение от 40 университетов мира
    Фото: акимат Туркестанской области

    Ислам Абдурахманов, учащийся Туркестанского лицея образования и инноваций, получил приглашение учиться на гранте от 40 университетов мира. Он может стать студентом любого выбранного вуза в ОАЭ, США, Англии, Польше, Малайзии, Швейцарии, передает агентство Kaziinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Ислам побеждал в различных образовательных конкурсах с седьмого класса. Он особенно увлекается шахматами, завоевывал «золото» и «бронзу» на различных соревнованиях на городском и областном уровнях.

    - В восьмом классе меня начала интересовать IT-сфера. Выиграл республиканский конкурс Hackathon, затем - образовательную олимпиаду. В девятом классе решил заняться общественными делами. Был членом клуба Eco Turkistan и, получив там некоторый опыт, открыл свой собственный эко-клуб Green Team в Кентау, - говорит он.

    Из полученных от вузов 40 стран мира выбор Ислама пал на North American University (NAU) в Хьюстоне (штат Техас, США). После учебы парень намерен вернуться на родину.

    Теги:
    Абитуриенты Вузы Туркестанская область Регионы Образование Туркестан
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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