Туркестанский школьник изобрел умную сумку

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Учащийся из Туркестана создал умную сумку с дистанционным управлением. Сумка успешно продвигается по неровным дорогам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минпросвещения РК.

Ученик школы «Төрткүл» Айтуар Советбек впервые протестировал свое изобретение по пути в школу и продемонстрировал его на уроке. Идея создания умной сумки возникла в связи с необходимостью. Год назад Айтуар попал в автомобильную аварию и перенес серьезную операцию. По рекомендациям врачей школьнику запрещено поднимать тяжести, в том числе книги и тетради. Не желая пропускать занятия в школе, Айтуар нашел выход из ситуации.

«Трудно заниматься дома, чувствуешь себя не в своей тарелке. Ходить в школу здоровье не позволяет, нужен кто-то, кто будет носить мои школьные принадлежности. Семья не может быть со мной все время, у всех есть работа. Так и пришла мысль о сумке с дистанционным управлением для переноски книг. Сначала попытался сделать ее из бумаги и картона. Проверил эффективность пластиковой коробки, используя несколько других материалов. Моя первая сумка из пластика, в нее кладу свои книги и тетради и добираюсь с ней в школу. А подниматься по лестнице мне помогают одноклассники», – говорит Айтуар.

Мать Айтуара поддерживает идею и занимается дизайном умных сумок. Она помогала сыну при работе над внешним видом первой сумки. Сейчас туркестанский школьник работает над совершенствованием мобильной сумки: в планах создать механизм, благодаря которому сумка сможет передвигаться по лестнице, и выпустить продукт на продажу.