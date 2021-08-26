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Туркестанский предприниматель выращивает алматинский апорт в горах

26 Августа 2021 13:12
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Туркестанский предприниматель выращивает алматинский апорт в горах

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Толебийском районе успешно развивается яблоневое хозяйство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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Известно, что Толебийский район расположен в горной местности и идеально подходит для выращивания яблоневых садов. Индивидуальный предприниматель из Толебийского района Жаман Жамбаев решил заняться выращиванием яблоневых садов. На площади 19 га он посадил 4500 саженцев алматинского апорта.

Предприниматель обратился за помощью к государству и получил субсидию на свое прибыльное дело. И на сегодня мужчина трудоустроил на постоянной основе 4 местных жителей, регулярно выплачивает заработную плату.

«Для интенсивного выращивания яблоневого сада в первый год я получил 4,2 млн тенге субсидий на 7 гектаров земли, на следующий год выдали 7 млн тенге на 11 га. Так как алматинский апорт – это все-таки бренд Казахстана, я выбрал именно этот сорт яблок. Апорт - очень вкусное яблоко и всегда пользуется спросом. А сама работа по уходу за яблоками тоже непростая. Апорт дает урожай только через 7 лет, а через 12-13 лет с одного урожая можно получить до 700-800 килограммов фруктов», - сказал Е. Жамбаев.


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#Туркестанская область   #Акимат   #Экономика  
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