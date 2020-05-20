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Туркестанские фермеры массово запрашивают сертификаты на капусту

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Мая 2020, 14:53
Туркестанские фермеры массово запрашивают сертификаты на капусту

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В первом квартале текущего года госинспекторы Минсельхоза РК оформили более 10 тысяч фитосанитарных сертификатов на экспорт продукции растительного происхождения, в том числе 2,5 тысячи сертификатов на раннеспелую капусту. Из-за массового обращения фермеров шымкентская и туркестанская терринспекции перешли на сверхурочный режим работы, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

Выдача необходимых для экспорта капусты документов производится во всех районных территориальных инспекциях Туркестанской области и г.Шымкент. В мае им поступило более 2,7 тысячи заявок. В этом месяце специалистами выдано свыше 2,7 тысяч фитосанитарных и 164 карантинных сертификатов. Это означает, что каждый госинспектор по карантину растений ежедневно обрабатывает до 40 заявок фермеров – в среднем, в 2,5 раза больше, чем в апреле.

Для удовлетворения всех запросов производителей капусты Комитет госинспекции в АПК МСХ ввел в территориальной инспекции по г.Шымкент сверхурочный режим работы. Кроме того, из-за резкого увеличения заявок и для ускорения выдачи фитосанитарных сертификатов на юг откомандированы сотрудники из других регионов.

Выдача или мотивированный отказ в выдаче фитосанитарных сертификатов производятся строго в соответствии с требованиями законодательства РК «О карантине растений», в срок до 5 рабочих дней с момента подачи заявки.

В целом процесс выдачи фитосанитарного сертификата состоит из трех основных стадий:

1) регистрация и проверка поступающих заявок в системе ИС ЕАСУ, в том числе проверка полноты и достоверности указанных в заявке сведений и данных;

2) выезд инспектора по карантину растений к месту хранения и складирования подкарантинной продукции для установления карантинного фитосанитарного состояния и проведения физического осмотра и досмотра подкарантинной продукции (образцы могут быть направлены на фитосанитарную экспертизу);

3) оформление в ИС ЕАСУ акта карантинного фитосанитарного контроля и надзора, оформление фитосанитарного сертификата или мотивированного отказа в его выдаче.

По указанным в СМИ и соцсетям жалобам Министерством сельского хозяйства РК инициирована проверка деятельности территориальной инспекции по г. Шымкент.


Туркестанская область   Минсельхоз   Шымкент  
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