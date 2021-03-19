Туркестанская область занимает лидирующие позиции по экспорту мяса в РК

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Первое место в стране по экспорту мяса крупного рогатого скота Туркестанская область обеспечила себе за счёт 5,4 тысячи тонн по итогам прошлого года. Доля области по республике составила 74%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Помимо этого, из региона на экспорт ушло 491,1 тонны (38%) баранины и 2734,3 тонны (25%) мяса птицы. А за два месяца этого года в другие страны продано 454,5 тонны говядины, 84 тонны баранины и 400 тонн мяса птицы.

В прошлом году из области экспортировали 39 тысяч голов КРС, 18 тысяч голов овец, 664 голов лошадей. За два месяца 2021 года экспортировано более 20 тысяч голов КРС, около 18 тысяч голов овец, 30 голов лошадей и 15 голов верблюдов. Достижения в сфере сельского хозяйства озвучили на семинаре в Сарыагашском районе с участием акима Туркестанской области Умирзака Шукеева.

Отметим, принятый Правительством РК в 2011 году проект «Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота» и отраслевые программы «Сыбага», «Алтын Асык», «Кулан» придали импульс развитию животноводства в регионе. Они обеспечили стабильный рост поголовья и продуктивности на 6-7% год. Так, за последние пять лет прирост поголовья увеличился в 1,7 раза, что позволило выпустить продукции на сумму 303,3 млрд. тенге.

На сегодня в области работают 22 откормочные площадки на более 1000 голов (вместимость 42,7 тысячи голов), 18 откормочных площадок от 400 до 1000 голов (вместимость 8 тысяч голов), 82 откормочные площадки от 50 до 400 голов (вместимость 9,8 тысячи голов) и 10265 семейных молочных ферм на 10-15 голов (вместимость 113 тысяч голов). На откормочных площадках содержится 131 тысяча голов бычков.

Для роста продуктивности животноводства в области большое внимание уделяют разведению сельскохозяйственных животных. При этом 73% овец скрестили с племенными баранами (1 место в стране), и 38% поголовья КРС скрестили с племенными быками (2 место в РК). Более того, за последние 3 года за рубежом приобрели 20 тысяч голов племенного маточного поголовья КРС.



