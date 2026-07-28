Туркестанская область впервые вошла в число самых популярных туристских регионов

Стали известны регионы Казахстана, которые чаще всего выбирали внутренние туристы в первом квартале 2026 года. Об этом Министерство туризма и спорта сообщило в ответе на официальный запрос агентства Kazinform.

По словам заместителя председателя Комитета индустрии туризма Айдына Капашева, в число наиболее посещаемых регионов среди внутренних туристов вошли Акмолинская область, город Шымкент, Алматинская область, Туркестанская область и Восточно-Казахстанская область.

— В последние годы наблюдается изменение региональной структуры внутреннего туризма. Если в 2022–2023 годах среди лидеров были Акмолинская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области, то в 2024 году Мангистауская область вышла на передний план благодаря значительному росту числа туристов. В 2025 году Акмолинская и Алматинская области укрепили свои лидерские позиции. В I квартале 2026 года Туркестанская область впервые вошла в пятерку регионов, наиболее популярных среди внутренних туристов. Это свидетельствует о развитии туристской инфраструктуры в регионе и растущем интересе к историко-культурному туризму, — отметил Айдын Капашев.

Согласно данным Бюро национальной статистики, наибольшее количество туристов в первом квартале 2026 года приняли город Алматы — 472 930 человек, город Астана — 352 243, Акмолинская область — 161 169, город Шымкент — 139 443 и Алматинская область — 112 845.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года наибольший рост числа туристов зафиксирован в Акмолинской области — показатель увеличился на 42%. Далее следуют город Шымкент (+39,3%) и город Астана (+12,1%).

Как отметил представитель ведомства, популярность этих направлений связана с удобной транспортной доступностью, отсутствием языкового барьера, сравнительной доступностью авиабилетов и возможностью организовать краткосрочный отдых.

Ранее Kazinform писал о том, что на Алаколе, Балхаше и Бурабае обновили туристическую инфраструктуру.