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    На Алаколе, Балхаше и Бурабае обновили туристическую инфраструктуру

    На популярных туристических направлениях Казахстана продолжаются работы по благоустройству, развитию транспортной доступности и усилению мер безопасности для отдыхающих, передает корреспондент Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

    Туристы жалуются на дорогой отдых на Балхаше, власти строят новые коммунальные пляжи
    Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

    На озере Алаколь области Жетысу обновлены автомобильные дороги, запущены дополнительные железнодорожные и авиарейсы. На побережье установлены 100 контейнеров для сбора отходов, 40 кабин для переодевания, новые спасательные вышки и биотуалеты, оборудован пирс. Также введена в эксплуатацию новая спасательная станция.

    алаколь
    Фото: Айгерим Коппаева /Kazinform

    В Абайской области на побережье Алаколя работают спасательная станция, медицинские пункты и комплекс обеспечения безопасности. Для отдыхающих установлены 175 контейнеров для мусора, 75 кабин для переодевания, 35 душевых кабин, 223 камеры видеонаблюдения, оборудованы санитарные узлы и объекты спасательной инфраструктуры.

    В Балхаше модернизирован аэропорт и открыты субсидируемые авиарейсы. Кроме того, благоустроены коммунальные пляжи и усилены меры безопасности.

    За час из Астаны: обновленный аэропорт Балхаша встретил первых пассажиров
    Фото: акимат Карагандинской области

    В курортной зоне Бурабай продолжается строительство новых спасательных станций, устанавливаются дополнительные урны, контейнеры для мусора и санитарные узлы.

    «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркіндегі туристік соқпақтар неге табиғатты қорғайды
    Фото: «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі

    Вместе с тем в ведомстве напоминают, что сохранение чистоты туристических мест зависит не только от инфраструктуры, но и от ответственности самих отдыхающих. Туристов призывают выбрасывать мусор только в специально предназначенные контейнеры и соблюдать чистоту, чтобы сохранить природные достопримечательности страны для будущих поколений и миллионов гостей.

    Туризм Регионы Казахстана Внутренний туризм Алаколь озеро Балхаш Бурабай
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор