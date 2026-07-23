На Алаколе, Балхаше и Бурабае обновили туристическую инфраструктуру

На популярных туристических направлениях Казахстана продолжаются работы по благоустройству, развитию транспортной доступности и усилению мер безопасности для отдыхающих, передает корреспондент Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

На озере Алаколь области Жетысу обновлены автомобильные дороги, запущены дополнительные железнодорожные и авиарейсы. На побережье установлены 100 контейнеров для сбора отходов, 40 кабин для переодевания, новые спасательные вышки и биотуалеты, оборудован пирс. Также введена в эксплуатацию новая спасательная станция.

Фото: Айгерим Коппаева /Kazinform

В Абайской области на побережье Алаколя работают спасательная станция, медицинские пункты и комплекс обеспечения безопасности. Для отдыхающих установлены 175 контейнеров для мусора, 75 кабин для переодевания, 35 душевых кабин, 223 камеры видеонаблюдения, оборудованы санитарные узлы и объекты спасательной инфраструктуры.

В Балхаше модернизирован аэропорт и открыты субсидируемые авиарейсы. Кроме того, благоустроены коммунальные пляжи и усилены меры безопасности.

Фото: акимат Карагандинской области

В курортной зоне Бурабай продолжается строительство новых спасательных станций, устанавливаются дополнительные урны, контейнеры для мусора и санитарные узлы.

Фото: «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі

Вместе с тем в ведомстве напоминают, что сохранение чистоты туристических мест зависит не только от инфраструктуры, но и от ответственности самих отдыхающих. Туристов призывают выбрасывать мусор только в специально предназначенные контейнеры и соблюдать чистоту, чтобы сохранить природные достопримечательности страны для будущих поколений и миллионов гостей.