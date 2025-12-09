Туркестанская область привлекла 1,2 трлн тенге инвестиций

Аким области Нуралхан Кушеров отметил, что эти проекты станут новым драйвером для экономики региона. Приоритетами определены переработка, энергетика и глубокая переработка сельхозпродукции.

По словам главы региона, реализация проектов позволит создать около 24 тысяч рабочих мест и принесет в бюджет дополнительно 100 млрд тенге налогов.