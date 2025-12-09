РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:46, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Туркестанская область привлекла 1,2 трлн тенге инвестиций

    В Туркестанской области продолжают наращивать инвестиционную активность. В регионе сформирован пул из 111 проектов на 2,6 трлн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нуралхан Кушеров
    Фото: СЦК

    Аким области Нуралхан Кушеров отметил, что эти проекты станут новым драйвером для экономики региона. Приоритетами определены переработка, энергетика и глубокая переработка сельхозпродукции.

    По словам главы региона, реализация проектов позволит создать около 24 тысяч рабочих мест и принесет в бюджет дополнительно 100 млрд тенге налогов.

    — В этом году планируется реализовать 58 проектов на 340 млрд тенге и создать 8 220 рабочих мест. За 10 месяцев запущен 41 проект, создано 5 322 рабочих места. В результате проделанной работы в данном направлении в экономику региона привлечено 1,2 трлн тенге инвестиций, рост составил 124%, — сказал спикер в ходе пресс-конференции в СЦК.

     

     

    Теги:
    Туркестанская область Инвестиции Промышленность Акимат
    Дамира Кеңесбай
    Автор
