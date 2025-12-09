Туркестанская область привлекла 1,2 трлн тенге инвестиций
В Туркестанской области продолжают наращивать инвестиционную активность. В регионе сформирован пул из 111 проектов на 2,6 трлн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
Аким области Нуралхан Кушеров отметил, что эти проекты станут новым драйвером для экономики региона. Приоритетами определены переработка, энергетика и глубокая переработка сельхозпродукции.
По словам главы региона, реализация проектов позволит создать около 24 тысяч рабочих мест и принесет в бюджет дополнительно 100 млрд тенге налогов.
— В этом году планируется реализовать 58 проектов на 340 млрд тенге и создать 8 220 рабочих мест. За 10 месяцев запущен 41 проект, создано 5 322 рабочих места. В результате проделанной работы в данном направлении в экономику региона привлечено 1,2 трлн тенге инвестиций, рост составил 124%, — сказал спикер в ходе пресс-конференции в СЦК.