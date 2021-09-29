Туркестанская область показывает хорошие примеры единства и согласия - АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 сентября в рамках рабочей поездки в Туркестанскую область заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов и Председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан Галым Шойкин провели встречу с представителями ряда районов области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассамблеи.

В с.Казыгурт Казыгуртского района М.Азильханов и Г. Шойкин встретились с представителями этнокультурных объединений и государственных служащих Казыгуртского, Сарыагашского, Толебийского, Келесского, Жетысайского, Мактааральского, Шардаринского районов и города Арысь.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего повышения эффективности работы в области укрепления межэтнической стабильности, вопросы совместной целенаправленной работы по укреплению казахстанской гражданской идентичности у населения разных этносов, формирования широких коммуникационных площадок межэтнического взаимодействия.

Как отметил М. Азильханов, год 30-летия Независимости стал годом больших изменений в работе Ассамблеи. Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев стал почетным Председателем Ассамблеи, передав свое право возглавлять её Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву. Глава государства определил главной задачей в сфере межэтнических отношений – интеграцию полиэтничного народа Казахстана в нацию единого будущего.

Председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан Г. Шойкин акцентировал внимание на работе государственных служащих и их роли в укреплении межэтнической стабильности в стране.

Также на встрече была отмечена необходимость воспитания молодежи в духе интеграции, овладения государственным языком, приверженности к взаимодействию с представителями других культур и традиций. При этом все структуры Ассамблеи, советы матерей, советы общественного согласия, молодежных организаций ориентированы на укрепление межэтнических коммуникаций.

Туркестанская область отличается богатым этническим многообразием, где проживают представители более 50 этносов и этнических групп.

В области действуют 11 этнокультурных объединений (узбекское, славянское, турецкое, курдское, иранское, таджикское, чечено-ингушское, татаро-башкирское, азербайджанское, греческое, межэтническое этнокультурное объединение «Ынтымақ»), 7 филиалов и 14 представительств в районах и городах.

По откликам участников проведение таких встреч способствует еще большему укреплению интеграции и единства народа Казахстана.