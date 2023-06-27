Туркестанская область лидирует в сфере экспорта мяса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды рассказал о развитии животноводческой отрасли в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Туркестанской области активно развивается сельское хозяйство. В соответствии с поручением Главы государства в регионе ведется системная работа в этом направлении. Растет экспортный потенциал сельхозпродукции. Поголовье скота в среднем возрастает на 4%. По экспорту мяса область лидирует в республике. Доля мяса крупного рогатого скота составляет 85%, мелкого рогатого скота - 60%», - сказал Дархан Сатыбалды на брифинге в СЦК.

По его словам, за пять месяцев отгружено на экспорт 5000 тонн мяса КРС и около 3000 тонн баранины.

«В соответствии с поручением Главы государства с этого года реализуется проект «Ауыл аманаты». Из республиканского бюджета на проект выделено около 20 млрд тенге. В пилотном проекте определены 64 сельских округа. В результате реализации проекта будет создано 3413 новых рабочих мест, средний доход семей вырастет в 1,5 раза. Ожидается, что количество получателей адресной социальной помощи сократится на 30%, а мощность перерабатывающих предприятий увеличится на 10%», - добавил аким.