Туркестанская область лидирует в республике по экспорту мяса

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На брифинге в Региональной службе коммуникаций исполняющий обязанности руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области Нурбек Бадыраков рассказал о достижениях с начала года в сфере сельского хозяйства и поделился планами на предстоящий период. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат области.

По словам спикера, за 9 месяцев 2018 года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 11% и составило 972,6 тысячи голов.

«В соответствии с увеличением поголовья скота на 7% увеличилось и производство мяса. В результате произведено 154,7 тысячи тонн мяса. Кроме того, на 9,2% увеличилось производство яиц и на 3,2% производство молока. В целом, экспортировано 4,5 тысяч тонн мяса крупного рогатого скота в страны ближнего и дальнего зарубежья. По экспорту мяса регион занимает первое место в республике», - подчеркнул Н. Бадыраков.

Кроме того, он отметил, что на сегодня в соответствии с долгосрочной программой развития мясного животноводства на 2018-2027 годы разработан план предстоящих работ в Туркестанской области. Предусматривается увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота к 2027 году до 1 218,7 тысячи голов, довести импорт маточного поголовья крупного рогатого скота до 36 тысяч голов, а также приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота у фермерских хозяйств, где показатель намерены довести до 150 тысячи голов.





Стоит отметить, основной задачей программы является развитие фермерских хозяйств. В рамках программы предусмотрено выдача кредитов под 4%, сроком до 15 лет.