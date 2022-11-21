Туркестанская область лидирует по темпам роста введенного жилья

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За 10 месяцев текущего года общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 13 930,4 тыс. м2. Из них 90,6 % – это жилые здания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья по сравнению с январем-октябрем 2021 года увеличилась на 1,1 % и составила 11 724,8 тыс. м2.

Из них: 6 355,8 тыс. м2 – многоквартирные дома; 5 310,9 тыс. м2 – индивидуальные дома; 52 499 м2 – общежития.

Увеличение ввода жилья наблюдалось в пятнадцати регионах республики. По темпам роста лидирует Туркестанская область (на 43 %), затем идет Акмолинская (на 11,8 %), Алматинская (на 10,9 %), Восточно-Казахстанская (на 8,4 %) области и городах Шымкент (на 26,2 %) и Алматы (на 8,6 %).

При этом, наблюдается уменьшение введенного жилья в Улытауской (на 39,6 %), Абайской (на 11 %), Мангистауской (на 15,7 %), Атырауской (на 11,3 %) областях и в городе Астане (на 13,4 %).



