Туркестанская область лидирует по экспорту мяса крупного рогатого скота

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Агропромышленный комплекс - основная отрасль Туркестанской области, обеспечивающая население важнейшими продуктами питания, а также имеющая значительный экспортный потенциал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

Область занимает лидирующие позиции в республике по ряду сельскохозяйственных показателей. По итогам года объем валовой продукции отрасли составил 729,7 млрд тенге. В результате доля республики достигла 12%, область заняла 3 место в стране. Об этом на брифинге сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Нурбек Бадыраков.

«В основной капитал сферы сельского хозяйства области привлечены 58,1 млрд.тенге инвестиций. Большая часть инвестиций приходится на город Кентау (21%), Ордабасинский район (10,2 %), Сайрамский (9,9%) и Байдибекский районы (9,9%). По республике на долю региона приходится 14,4% - поголовья крупного рогатого скота, 23% - мелкого рогатого скота, 12,1% - лошадей, 15,1% - верблюдов и 12% - произведенного мяса, 12,5% - молока. По экспорту мяса крупного рогатого скота в республике область занимает 1 место», - сказал руководитель управления.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в прошлом году составила 847,9 тыс. га. Теплицы же построены на площади 131,6 га, их общая площадь составляет 1 246 га.

Большая часть теплиц приходится на Сарыагашский (739 га), Келесский (89 га), Ордабасинский (87,4 га), Казыгуртский (63,4 га) районы. По республике 67% теплиц приходится на Туркестанскую область. Технология капельного орошения составила 21,9 тыс. га, технология дождевального орошения - 2,2 тыс. га. В целях повышения производительности труда в агропромышленном комплексе в 2,5 раза реализовано около 2 тыс. проектов по направлению «Получение 2-3 продукции в год с одной площади» и всего произведено 262,5 тыс. тонн сельхозпродукции.