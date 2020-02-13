Туркестанская область - лидер в республике по экспорту мяса

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Объем валовой продукции сельского хозяйства Туркестанской области составил 629,8 млрд тенге, это на 85,5 млрд тенге больше по сравнению с прошлым годом. В основной капитал привлечено 55,4 млрд тенге частных инвестиций, объем привлечения увеличился на 23,7%. Об этом на брифинге сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Нурбек Бадыраков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

«В области функционируют около 70 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств. Доля в республике составляет 35 %. Со стороны государства сельскому хозяйству области оказана финансовая поддержка в сумме 41,6 млрд тенге, из них 28,3 млрд тенге в виде субсидий, оказана поддержка более 27 тыс. сельхозтоваропроизводителям. За январь – ноябрь 2019 года экспортировано продукции сельского хозяйства на сумму 213,5 млн долларов США, объем экспорта увеличился в сравнении с соответствующим периодом 2018 года в 4,6 раза, в том числе экспортировано продукции животноводства - 32,8 тыс. тонн. Экспорт мяса КРС увеличился в 2,2 раза и составил 19 тыс. тонн. Туркестанская область лидирует в республике», - сказал Нурбек Бактыбаевич.