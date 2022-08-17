17 Августа 2022 20:17

Туркестанская область бьет рекорды по урожаю сельхозпродукции

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аграрии Туркестанской области собрали 1 млн 491 тыс. тонн бахчевых культур. За рубеж экспортировано 121 тыс. тонн дыни и 170 тыс. тонн арбуза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

За 7 месяцев с начала года объем валовой продукции сельского хозяйства в Туркестанской области превысил план на 27,2 млрд тенге, таким образом, общая сумму составила свыше 338,9 млрд тенге. Индекс физического объема по сравнению с прошлым годом увеличился на +4,4%.

В целом, уборочная кампания организована своевременно, урожай собран в срок.

В животноводстве производство мяса, молока и куриных яиц по сравнению с прошлым годом сложилось на 0,6%, 1% и 10,6% соответственно.

По поручению акима области Умирзака Шукеева в регионе проводятся семинары для представителей сельскохозяйственной отрасли. Предпринимателям и крестьянам разъясняют пути внедрения новых технологий, в результате чего широко применяются методы капельного и дождевального орошения.

В целях повышения производительности труда в области реализуется проект «Получение 2-3 урожаев в год с одной площадки» с учетом климатических особенностей. В этом году на 9 тыс. га реализуется более 2 тыс. проектов.