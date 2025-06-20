РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:11, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Туркестанская молодежь провела экологический тимбилдинг

    В Туркестанской области в рамках экологической инициативы «Таза Қазақстан» проведен ряд мероприятий, направленных на повышение общественного сознания, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

    Туркестанская молодежь провела экологический тимбилдинг
    Фото: акимат Туркестанской области

    Мероприятие осуществлялось молодежным ресурсным центром управления общественного развития Туркестанской области. В нем приняли участие около 100 молодых людей и волонтеров.

    Туркестанская молодежь провела экологический тимбилдинг
    Фото: акимат Туркестанской области

    В общественных местах провели экологический опрос и раздали информационные листовки. Участники поддерживали лозунги: «Мы поддерживаем чистый город!», «Ты тоже присоединяйся к #TazaQazaqstan2025!», пропагандировали важность поддержания чистоты окружающей среды.

    Туркестанская молодежь провела экологический тимбилдинг
    Фото: акимат Туркестанской области

    В ходе мероприятия были проведены беседы с населением, дана информация, направленная на формирование экологической культуры.

    Туркестанская молодежь провела экологический тимбилдинг
    Фото: акимат Туркестанской области

    Участники данного мероприятия в парке «Жибек жолы» очистили территорию от мусора и пропагандировали природоохранную культуру.

    Кроме того, в целях повышения сплоченности молодежи были проведены упражнения и игры в формате тимбилдинга.

    Теги:
    Таза Қазақстан Субботник Туркестанская область Регионы Казахстана Мусор Экология Молодежь
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают