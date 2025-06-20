Туркестанская молодежь провела экологический тимбилдинг

Мероприятие осуществлялось молодежным ресурсным центром управления общественного развития Туркестанской области. В нем приняли участие около 100 молодых людей и волонтеров.

Фото: акимат Туркестанской области

В общественных местах провели экологический опрос и раздали информационные листовки. Участники поддерживали лозунги: «Мы поддерживаем чистый город!», «Ты тоже присоединяйся к #TazaQazaqstan2025!», пропагандировали важность поддержания чистоты окружающей среды.

Фото: акимат Туркестанской области

В ходе мероприятия были проведены беседы с населением, дана информация, направленная на формирование экологической культуры.

Фото: акимат Туркестанской области

Участники данного мероприятия в парке «Жибек жолы» очистили территорию от мусора и пропагандировали природоохранную культуру.

Кроме того, в целях повышения сплоченности молодежи были проведены упражнения и игры в формате тимбилдинга.