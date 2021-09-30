Туркестанская АНК на острие вопросов укрепления единства и согласия

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане 30 сентября состоялась встреча заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова с руководителями структур ассамблеи и этнокультурных объединениями Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан Г. Шойкин, заместитель акима области С. Калкаманов, а также руководители структур АНК и этнокультурных объединений.

На встрече были обсуждены вопросы участия областной Ассамблеи народа Казахстана в реализации Послания Главы государства «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», а также дальнейшие меры по укреплению межэтнического согласия в регионе.

Как отметил М. Азильханов, развитие Туркестана и области находится под чутким вниманием руководства страны, на особом контроле. Туркестанская земля – это святыня тюркского мира, а город Туркестан – его культурная и духовная столица, исторический центр формирования казахской нации.

«Глава государства поставил в повестку дня главную задачу в сфере межэтнических отношений – интеграцию полиэтничного народа Казахстана в нацию единого будущего. Что такое нация единого будущего? Это гражданская общность, в которой казахский государственный язык будет играть роль языка межэтнической коммуникации. А казахстанский патриотизм и гражданство станут единым консолидирующим принципом для всех этносов и граждан страны, независимо от их этнической и религиозной принадлежности», – отметил спикер.

Между тем, в ходе встречи руководители многих этнокультурных центров высказались и поделились своими мыслями.

«Мы родились и выросли в Казахстане и теперь служим этому народу. Сейчас в обществе есть термины «другие нации». Я родился в казахском селе, учился в казахской школе. Я ходил в один детский сад с казахскими детьми и ходил в одну школу. Теперь я терпеть не могу, когда мне говорят, что «это мой одноклассник, сельский житель, друг-турок, представитель дугого этноса». Мы все братья и сестры. Я всегда готов поднять флаг этой страны, прославить статус ее языка и внести свой вклад в развитие нашей страны», - отметил председатель Турецкого этнокультурного центра Тюлькубасского района Абилов Жумабек.

Также заместитель Председателя АНК провел встречу с представителями этнокультурных объединений и местных исполнительных органов Сауранского района. На мероприятии были обсуждены вопросы укрепления межэтнического взаимодействия, сделан акцент на решении конкретных социальных проблем, оказывающих влияние на межэтнические отношения.