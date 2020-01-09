Туркестанцы тепло восприняли статью Президента «Абай и Казахстан в XXI веке»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Абай – один из величайших гуманистов прошлого. Воздействовать на умы и чувства людей, обновлять общество средством поэтического слова, глубокое уважение к достоинству человека – вот что характерно для Абая-гуманиста.

В этом году исполняется 175 лет со дня рождения Абая. Специальная комиссия, созванная для празднования юбилея великого сына народа на должном уровне, уже начала подготовку. Планируются масштабные мероприятия на государственном и международном уровне.

В преддверии юбилея великого мыслителя, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал статью о казахском поэте и просветителе. Туркестанцы сразу же откликнулись и выразили свои яркие впечатления по этому поводу, передает МИА «Казинформ».

«Произведения великого писателя знают и ценят во всем мире. Его труды уникальны и неподвластны времени. Очень многие произведения великого мыслителя посвящены духовному воспитанию, он стремился привить новые ценности, которые должны были кардинально изменить мышление всего народа. Это была Абаевская трансформация. Его посыл сегодня как никогда актуален. Об этом статья Президента Касым-Жомарта Токаева, посвященная 175-летию со дня рождения Абая. Это значит, что будет новая волна интереса к казахской литературе и культуре. Воспитывая подрастающее поколение, родители и учителя должны придерживаться жизненных наставлений Абая», - отмечает руководитель Туркестанской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы по национальным видам спорта Гани Ахметбаев.





Генеральный директор КазНИИ хлопководства, академик Ибадулла Умбетаев отметил неподдельный интерес общественности к статье Главы государства.

«Обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева к творчеству величайшего казахского поэта и мыслителя Абая не случайно. По мнению нашего степного философа, человек есть порождение Бога, он сотворен для гармонии и единства в мире. Для человека разумного нет преград в достижении поставленной цели. И для этого нужно стремиться к познанию мира. А вот корнем всех бед и неудач поэт считал невежество и нежелание познавать мир, где ленность — главный порок нации. Это утверждение не утратило своей актуальности и сегодня, особенно для молодого поколения. Только пытливый и умный, стремящийся к совершенствованию может достичь намеченных вершин, считал великий Абай. Уверен, статья Президента вызовет новую волну интереса не только к творчеству великого поэта, но и к его биографии, истории его времени», - выразил мнение Ибадулла Умбетаев.





А айтыскер, победитель международных айтысов, лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Биржан Байтуов говорит о стремлении быть полиязычными.

«Великий Абай, чье 175-летие мы отмечаем в этом году, призывал изучать языки. В двадцать пятом слове-назидании он говорил, что, изучив язык и культуру других народов, человек становится равным среди них, не унижается никчемными просьбами. То есть, если мы хотим быть конкурентоспособными, должны стремиться быть полиязычными. Вот и Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Абай и Казахстан в XXI веке» подчеркивает, что в новых исторических реалиях нам нужно особое внимание уделять пропаганде и развитию государственного языка, повышению его статуса. В приоритете должен быть и английский. Это язык науки, производства и культуры. Чем больше языков будет знать молодежь, тем больше у нее возможностей для самореализации. Сегодня мы вновь обращаемся к Абаю и его мудрому наследию», - отметил Биржан Байтуов.





Сельскому педагогу, директору школы села Токсансай Ордабасинского района Усену Алтыбай близка тема образовательной сферы.

«В своей статье «Абай и Казахстан в XXI веке» Глава государства Касым-Жомарт Токаев обращает внимание на то, что великий поэт в своих произведениях всегда говорил, что залог процветания нации — это развитие образования и науки. Сегодня без качественных знаний не добиться успеха. Одна из приоритетных задач — модернизация сферы образования. Большим событием в этой связи стало для казахстанских учителей принятие Закона «О статусе педагога». Это шаг к совершенствованию образовательной отрасли. В любом обществе учителям отводится особое место. Ведь они играют важную роль в воспитании подрастающего поколения. А потому уважать их труд — долг каждого казахстанца. Государство должно создавать все условия, чтобы учителя работали с полной отдачей, повышать их статус не на словах, а на деле», - говорит педагог.

В настоящее время наследие Абая не потеряло своего значения. Пристальное изучение его трудов — важная задача культурного развития современного общества.

Абаю в образовательной программе всегда уделялось большое внимание. Ведь его произведения имеют высокую воспитательную ценность и остаются актуальными во все времена. Именно поэтому талант великого Абая давно стал достоянием всего мира. В год его 175-летия мы готовим множество мероприятий, посвященных Абаю, чтобы каждый школьник и учащийся колледжа знал его произведения, задумался над его словами назидания. Как правильно отметил в своей статье Президент страны Касым-Жомарт Токаев, знать Абая — значит знать себя.





Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал статью «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan».



