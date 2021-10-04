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Туркестанцы поставляют хлопок по 300 тысяч тенге за тонну

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
4 Октября 2021, 15:18
Туркестанцы поставляют хлопок по 300 тысяч тенге за тонну

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Впервые за последние 30 лет, с 2020 года аграрии южного региона стали получать беспрепятственный сток на свои поля. В результате достигнут рекордный показатель хлопкового сбора. Эти достижения обусловлены укреплением связей во взаимном сотрудничестве между двумя странами - Казахстаном и Узбекистаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Делегация во главе с министром по чрезвычайным ситуациям, советником Президента Республики Узбекистан Турсынханом Кудайбергеновым и министром водного хозяйства Шавкатом Хамраевым, специально прибывшая в Туркестанскую область, встретилась с аграриями хлопкового района. Вместе с министром экологии, геологии и природных ресурсов страны РК Сериккали Брекешовым и акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым ознакомились с сегодняшней жизнью мактааральцев.

В прошлом году в Мактааральском районе была проведена реконструкция подтопленных посевных площадей, и большая помощь в посеве хлопка-сырца оказана соседним Узбекистаном. Из Жызакской и Сырдарьинской областей Республики Узбекистан было поставлено 40 единиц спецтехники и 250 тонн хлопка-сырца, помогли земледельцам в населенных пунктах вновь засеять хлопчатник. Помощь от соседнего государства мактааральские аграрии вспоминают с благодарностью. Более того, несмотря на засуху этого года, крестьяне хлопковых районов получили поливную воду в достаточном объеме.

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В результате разрушения Сардобы пострадало 7 тысяч 500 гектаров посевных площадей в Мактааральском районе. Проведены работы по посеву семян хлопчатника. Тогда узбекский сорт хлопка «Султан», засеянный на Мырзашольской почве, давал высокий урожай. Специальная делегация посетила хлопковое поле крестьянского хозяйства «Алмат» и встретилась с аграриями. Несмотря на засуху, земледельцы ожидают в этом году получить богатый урожай.

Наряду с этим, цены на хлопок в регионе выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. В Туркестанской области более 200 хлопкоприемных пунктов 18 хлопкоперерабатывающих заводов принимают 1 тонну хлопка-сырца по 300 тыс. тенге. На сегодняшний день из запланированных посевных площадей убрано 33 тыс. га, собрано более 70 тыс. тонн.

«В прошлом году с помощью узбекистанской техники мактааральцы пересеяли хлопчатник на затопленные посевные площади. Дружелюбные соседи, помимо техники, бесплатно выдавали горюче-смазочные материалы, посевной материал. Для аграриев, которые в то время понесли немалые потери, это стало очень большим подспорьем. Благодаря ежедневному и усердному труду в этом году вышел хороший урожай хлопка. Цена также поднялась. Сейчас покупаем по 300-320 тенге. Договорившись с соседним Узбекистаном, мы получили воду в достаточном объеме. Мы знаем, что все это осуществляется при поддержке Елбасы, по поручению Главы государства, благодаря дружественным отношениям с соседней страной. Благодаря поддержке государства сейчас достаточно удобрений и горюче-смазочных материалов. Люди очень довольны. Теперь аграрии смогут увеличить свои доходы», - говорит глава крестьянского хозяйства «Багдат» Даулетбай Жорымбетов.

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В этом году планируется собрать 280 тыс. тонн хлопка-сырца с общей площади 110 тыс. га. Хлопковое волокно экспортируется в Европу. Кроме того, на уборочные работы выделено 43 тыс. тн. горюче-смазочных материалов. Цена на ГСМ отпускается от 172 тенге за литр.

Кроме того, делегация из Узбекистана ознакомилась со строительством школы на 1200 мест, построенной в новом микрорайоне Мырзакента. Уникальный для области проект отличается широкими коридорами, качеством отделочного материала и повышенным комплектом самого современного оборудования.

Также аким области Умирзак Шукеев ознакомил специальную делегацию с работой частной поликлиники «Кыдыр ата» в городе Жетысай. В современном оснащенном медицинском учреждении могут пройти лечение до 120 пациентов. Врачи клиники обмениваются опытом с ташкентскими врачами, которые работают в 100 километрах от этой больницы.


Туркестанская область   Узбекистан   Сельское хозяйство  
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