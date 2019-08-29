Туркестанцы отметили День Конституции

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во Дворце культуры МКТУ им. Х.А.Яссауи прошло торжественное мероприятие «Тәуелсіздік тірегі - Ата заң», посвященное Дню Конституции РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В мероприятии приняли участие аким области, его заместители, депутаты областного маслихата, руководители и сотрудники областных управлений, ветераны, представители интеллигенции и правоохранительных органов, члены НПО, жители города, молодежь и представители СМИ.

Глава региона Умирзак Шукеев поздравил всех присутствующих с этим знаменательным праздником.

«В этом году исполнилось 24 года со дня принятия Конституции, которая определила правовой фундамент нашего государства. За эти годы мы добились огромных успехов в построении политически стабильного государства с развивающейся рыночной экономикой. Мы должны и дальше стремиться делать все возможное для того, чтобы наша страна развивалась и процветала. Искренне поздравляю вас всех с этим праздником, желаю вашим семьям мира, добра и благополучия», - сказал У.Шукеев.

Вместе с тем, лучшим работникам региона были вручены грамоты и благодарственные письма.

Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой с участием солистов областной филармонии имени Ш.Калдаякова, областного театра оперы и балета и оркестра казахских народных инструментов «Сугир».