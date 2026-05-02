Туркестан: в Сайрамском районе обновили центральный парк

В Туркестанском регионе последовательно реализуются инициативы, направленные на повышение качества жизни населения. В селе Аксу Сайрамского района обновлен Центральный парк, где введена в эксплуатацию современная развлекательная зона, передает агентство Kazinform.

Торжественное открытие было приурочено к празднику 1 мая — Дню единства народа Казахстана и подарило жителям особое праздничное настроение.

На территории обновленного парка предусмотрена современная инфраструктура. В центральной части установлен красивый фонтан, территория вокруг благоустроена и озеленена. В новой зоне отдыха размещено около 20 аттракционов, созданы безопасные и комфортные условия для развлечений как детей, так и взрослых. Также оборудованы удобные фуд-корт зоны и места для отдыха посетителей. Проект реализован за счет инвесторов, общий объем вложений составил около 675 миллионов тенге.

Фото: акимат Туркестанской области

В ходе праздничного мероприятия аким области Нуралхан Кушеров посетил выставку, организованную представителями различных этносов, и поздравил жителей с важным праздником. В своем выступлении он отметил, что 1 мая — День единства народа Казахстана — является символом согласия и единства в стране, а также подчеркнул, что в регионе ведется системная работа по укреплению межэтнического согласия в рамках поручений Президента.

Сегодня в Сайрамском районе проживает более 243 тысяч человек, среди которых представители 39 этносов живут в мире и согласии под одним шаныраком. Это является ярким примером общественного согласия и единства в стране.

Новый развлекательный парк станет привлекательным местом отдыха для жителей и гостей Сайрамского района и внесет вклад в развитие социальной инфраструктуры региона.

