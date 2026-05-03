3 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день свободы печати

Отмечается с 1994 года, учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 года. Его существование обусловлено резолюцией 1991 года «О содействии обеспечению свободы печати в мире», которая была принята благодаря работе Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Дата выбрана не случайно. Именно 3 мая в 1991 году вышла декларация по обеспечению содействия независимости и плюрализма печати в Африке. Праздник призван обратить внимание общества на проблемы средств массовой информации и позитивное влияние открытых СМИ на развитие общества.

Всемирный день Солнца

Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии и напомнить, что Солнце жизненно важно для жизни на Земле, Европейское отделение Международного общества солнечной энергии (ISES-Europe) ежегодно организует проведение 3 мая Дня Солнца на добровольной основе.

День тюркизма

Отмечается в странах с преимущественно тюркским населением, а также представителями тюркской диаспоры по всему миру. Его отмечают сторонники пантюркизма, движение за политическое и культурное объединение всех тюркских народов.

Тюркские народы представляют собой совокупность этнолингвистических групп, говорящих на родственных языках, принадлежащих к тюркской языковой семье. Суверенными странами, где тюркский язык признан официальным, являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Туркменистан и Узбекистан. Четыре из них (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция) являются членами-основателями Тюркского совета, международной организации, созданной в 2009 году.

СОБЫТИЯ

В 1993 году в Алматы состоялось подписание соглашений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой о межреспубликанском пользовании землями и о денежно-кредитных отношениях в связи с введением Кыргызской Республикой национальной валюты — сома.

В 1997 году были упразднены три области — Жезказганская, Кокшетауская и Семипалатинская. Кроме того, были изменены границы других областей. Жезказганская была включена в Карагандинскую, Кокшетауская — в Северо-Казахстанскую, Семипалатинская — в Восточно-Казахстанскую области.

В 2001 году одной из улиц Алматы в память об основателе и первом президенте федерации таеквондо Республики Казахстан, шестикратном чемпионе мира по таеквондо присвоено имя Мустафы Озтюрка.

В 2002 году президенты Республики Казахстан и Российской Федерации подписали исторический документ — Протокол Соглашения между РК и РФ о разграничении северной части Каспийского моря.

В 2012 году в Алматы открылась первая в СНГ галерея ориентального искусства «Джамаль». В экспозиции были представлены редчайшие артефакты в виде древних фолиантов, прикладного искусства, музыкальных инструментов, предметов быта казахов и народов Востока, Средней Азии, начиная с XVIII века.

Впервые в Казахстане была собрана коллекция казахского стиля оформления каллиграфии. Представлены работы талантливейшего казахстанского художника Асылбека Урынбасарова, отточившего свое искусство в школе каллиграфии № 1 с мировым именем основателя Челяби, а также в Египте и Турции.

В 2013 году Астана присоединилась к инициативе Европейского союза (ЕС) «Соглашение мэров», направленной на рациональное использование энергоресурсов. Сама идея «Соглашения мэров» заключается в снижении энергопотребления и выбросов парниковых газов. Города, подписавшие его, получают поддержку в достижении конкретных индикаторов.

В 2013 году в питомнике хищных птиц «Сункар» появились на свет первые «экспериментальные» беркуты, которых выпустили на природу в рамках проекта «Внеси свой вклад. Сохрани природу», разработанного и реализуемого Институтом зоологии РК, компанией Efes Kazakhstan. Цель — сохранение популяции беркутов.

В 2014 году запущенный с космодрома Куру первый казахстанский спутник дистанционного зондирования Земли передал первые тестовые снимки из космоса. Снимки очень высокого качества с пространственным разрешением до одного метра были сделаны над столицей.

В 2016 году на чешский язык были переведены первые два тома трилогии «Кочевники» Ильяса Есенберлина — «Заговоренный меч» и «Отчаяние».

В 2017 году группа фанатов посредством американского проекта Name A Star Live приобрела одну звезду галактики Андромеда и назвала ее «Димаш Кудайберген», добавив ее в карту звезд. Кроме того, они включили эту звезду в список Space Service INC (SSI). Этот список будет храниться в вечном космическом архиве SSI.

В 2018 году Международная боксерская федерация (IBF) на финальной пресс-конференции перед предстоящим боем вручила казахстанскому боксеру Геннадию Головкину особый подарок. За три успешные защиты своего титула IBF Головкин получил в качестве подарка от боксерской организации кольцо чемпиона.

В 2019 году на Европейском саммите свободных экономических зон, прошедшем в Скопье (Северная Македония), специальная экономическая зона «Павлодар» стала официальным представителем Всемирной организации World Free Zones Organization в Центральной Азии.

Получение статуса регионального офиса дает неограниченный доступ к различным инструментам от World FZO для экономического процветания и социально-экономической устойчивости свободных экономических зон, а также для привлечения инвестиций и стратегических партнеров по всему миру.

World Free Zones Organization — это глобальная некоммерческая организация, представляющая интересы свободных зон по всему миру, основной миссией которой является объединить свободные экономические зоны и способствовать их положительному воздействию на экономическое и социальное развитие стран.

В 2019 году воспитанница детско-юношеской спортивной школы № 1 Аружан Абдыханова вошла в тройку победителей на чемпионате мира по тогызкумалаку в турецкой Анталье и выполнила норматив мастера спорта международного класса.

В чемпионате принимали участие более 100 спортсменов из Колумбии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, России, США, Таджикистана, Украины, Турции, Чехии и Швейцарии. Впервые свое мастерство на мировой арене продемонстрировали спортсмены из Латвии, Пакистана, Эфиопии, Румынии.

В 2022 году Национальный банк Казахстана выпустил коллекционные монеты SEMEI IADROLYQ POLIGONYNYŃ JABYLǴANYNA 30 JYL из серии «Выдающиеся события и люди».

На реверсе монет размещены стилизованные изображения в форме ядерного взрыва, состоящего из двух частей. Левая часть выполнена в форме осколков, символизирующих историю ядерных испытаний, унесенные жизни и поломанные судьбы. Правая — в виде стилизованного изображения сухого дерева как символа пострадавшей природы. В высохшей кроне дерева — изображение зеленого листка, который трактуется как символ возрождения и надежды.

В 2022 году город Капшагай в Алматинской области был официально переименован в город Конаев.

В 2023 году Астану с рабочим визитом посетил глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино, которого сопровождали другие официальные лица FIFA. В ходе визита состоялась встреча президента FIFA с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Также Джанни Инфантино принял участие в церемонии открытия финального этапа Национальной школьной девичьей лиги по футболу.

В 2024 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия авиационной базы Национальной гвардии в Астане.

Президент поздравил участников мероприятия с наступающим Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что это знаменательный праздник, пробуждающий патриотические чувства и повышающий боевой дух, а Вооруженные силы Казахстана – надежный щит интересов нашей суверенной страны, незыблемая опора мира и стабильности.

В 2024 году Imanbek (Иманбек Зейкенов) сделал аранжировку для песни президентского оркестра Службы государственной охраны РК. Песня посвящена Дню защитника Отечества. Автор песни – Жанболат Адилов. Режиссер клипа Еламан Буралкиев красочно показал деятельность сил специальных и воинских структур Казахстана.

В 2025 году в столице прошла выставка ретро-автомобилей, организованная автохозяйством Управления Делами Президента РК. Все экспонаты – из частных коллекций, и каждая машина с историей. Среди них - черный Opel Kadett K38 1938 года, ставший «отцом» советского «Москвича», легендарная «Полуторка» ГАЗ-АА - грузовик, который спасал жизни в блокадном Ленинграде, мчась по «Дороге жизни» по льду Ладожского озера.