16:00, 21 Август 2023 | GMT +6
Туркестан станет местом проведения очередного саммита стран Организации тюркских государств
БАКУ. TREND - КАЗИНФОРМ - Стало известно время очередного саммита глав государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на trend.
10-й саммит ОТГ пройдет 3 ноября 2023 года в Туркестане.
Кроме того, 2 ноября состоится встреча министров иностранных дел стран-членов ОТГ.
Напомним, что в 2022 году саммит ОТГ состоялся в Самарканде.
Ранее сообщалось, что в культурной столице Азербайджана – городе Шуше состоялось историческое событие – Национальные профцентры четырех тюркских государств – Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана подписали Соглашение о создании новой уникальной интеграционной структуры – Организации профессиональных союзов тюркских стран