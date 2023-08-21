Туркестан станет местом проведения очередного саммита стран Организации тюркских государств

БАКУ. TREND - КАЗИНФОРМ - Стало известно время очередного саммита глав государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на trend.

10-й саммит ОТГ пройдет 3 ноября 2023 года в Туркестане.

Кроме того, 2 ноября состоится встреча министров иностранных дел стран-членов ОТГ.

Напомним, что в 2022 году саммит ОТГ состоялся в Самарканде.

Ранее сообщалось, что в культурной столице Азербайджана – городе Шуше состоялось историческое событие – Национальные профцентры четырех тюркских государств – Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана подписали Соглашение о создании новой уникальной интеграционной структуры – Организации профессиональных союзов тюркских стран