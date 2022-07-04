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Туркестан может стать туристической столицей тюркского мира
4 Июля 2022 17:47

Туркестан может стать туристической столицей тюркского мира

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Туркестан может стать туристической столицей тюркского мира в 2023 году. Об этом в ходе запуска акции «Neo Nomad 2022» сообщил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Туркестан – в новом виде реализованная туристская дестинация с огромным потенциалом. Сегодня у города хорошие показатели. Многие мероприятия международного уровня проводятся здесь. Мы предложили, чтобы Туркестан стал культурной туристской столицей тюркского мира в следующем году», - сказал Ержан Еркинбаев.

Предложение было озвучено на очередной встрече министров по туризму тюркских стран, которая проходила в Азербайджане. Каждый год в качестве туристической столицы выбираются разные города. В этом году туристической столицей тюркского мира стал Баку – столица Азербайджана.


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Автор:
Корреспондент

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