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Туркестан: качество строительства объектов на особом контроле
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В прошлом году в управлении государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области были зарегистрированы уведомления о начале строительно-монтажных работ на 752 объектах. Из них 445 объектов построены за счет бюджетных средств, 307 - за счет средства частного предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
Данное управление контролирует качество строительства в регионе. На особом контроле вопросы соответствия строительным нормативам всех новостроек областного центра. Об этом сообщил начальник областного управления государственного архитектурно-строительного контроля Мухит Турисбеков на брифинге в региональной службе коммуникаций.
В целом, управление предоставляет пять государственных услуг, которые оказываются с прошлого года только в электронном виде. За 2019 год на получение лицензии, перерегистрацию и получение сертификата в области строительства получено всего 665 заявок.
«В результате проверок не соблюдались требования строительного законодательства на 213 объектах строительства - 69 бюджетных, 144 частного предпринимательства. В результате были предприняты действия на основании выявленных нарушений и составлены протоколы. Общая сумма административного штрафа, наложенного управлением, составляет 62 149 861,5 тенге, взыскано - 54 850 000 тенге», - сказал Мухит Сексенбайулы.
В настоящее время управление курирует строительство 170 бюджетных объектов в Туркестане, в том числе строительство 56 социальных объектов и 29 инженерных сетей.
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