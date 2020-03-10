Туркестан: 300 гектаров теплиц насчитывается только в одном сельском округе

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В сельском округе Жартытобе Сарыагашского района Туркестанской области успешно реализуется поручение акима области Умирзака Шукеева на получение трех видов продукции из одного источника. Здесь уже сейчас площадь теплиц составляет 300 гектаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Большинство фермеров успешно применяют систему трехкратного получения продукции в одном месте. В этом году крестьянское хозяйство «Шухрат» посеяло на 70 сотках раннюю капусту, все работы уже начаты.

«В этом году погода очень благоприятна для фермеров. Благодаря этому в январе мы посадили первый урожай – раннюю капусту. Данные культуры созревают в мае, затем на этом месте сеем картофель. Собрав картофель, осенью под пленку сажаем укроп», - говорит председатель хозяйства Розмат Мелхозиев.

Стоит отметить, что на сегодняшний день общая посевная площадь в Жартытобинском сельском округе составляет 1600 гектаров. На этих полях трудятся 997 крестьянских хозяйств. Большинство из них занимаются выращиванием раннеспелых овощных культур. В частности, основная культура - капуста. К тому же дефицита воды в районе нет. Благодаря благоприятным условиям здешние аграрии получают продукцию три раза в одном месте.