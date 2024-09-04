Туристский взнос для иностранцев хотят вернуть в Алматы

В Алматы вновь могут ввести сбор для иностранных туристов. Об этом сообщили в маслихате города, передает корреспондент агентства Kazinform.

В 2022 году на территории страны был введен туристический сбор для иностранцев, но в конце прошлого года было принято решение о прекращении взимания туристического налога. А в феврале этого года депутаты маслихата Алматы также поддержали отмену турзвноса.

По данным городского управления туризма, с января 2023 года по февраль этого года в бюджет за счет туристов поступило 650 миллионов тенге.

В ходе внеочередной XXII сессии маслихата депутаты подчеркнули, что, учитывая особый статус Алматы, необходимо пересмотреть туристский взнос для иностранных гостей мегаполиса.

- Мы временно приостановили туристический взнос, но возникают вопросы о том, почему мы должны добровольно терять деньги, поступающие в бюджет. В связи с этим мы с членами комиссии решили направить депутатский запрос министру. Если министерство примет положительное решение, то вернемся к этому вопросу. Алматы имеет особый статус и мы должны использовать его в полной мере. Необходимо учитывать интересы города, поскольку порой цели и интересы других регионов могут не совпадать с нашими, - отметил председатель комиссии по предпринимательству, инвестициям, туризму и экологии Руслан Идрисов.

Кроме того, маслихатом города было предложено передать полномочия местному представительному органу по утверждению правил определения расчетных и прямых ставок туристического взноса. В настоящее время это предложение находится на рассмотрении Министерства туризма и спорта РК.

В Минтуризма и спорта уточнили, что менять ставку туристического взноса можно два раза в год.