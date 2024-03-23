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    15:21, 23 Март 2024 | GMT +6

    Туристский потенциал Туркестана презентовали в Самарканде

    туризм
    Фото: управления культуры и туризма Туркестанской области

    Туркестанская делегация прибыла на встречу с узбекской стороной по презентации туристского потенциала Туркестанской области в Самарканде, развитию туризма между двумя странами, открытию международных рейсов в регион, передает агентство Kazinform.

    В рамках встречи заместитель управления культуры и туризма Туркестанской области Нурдаулет Медеуов, представители «Казахтуризма» презентовали туристский потенциал Казахстана, в том числе Туркестанской области.

    управления культуры и туризма Туркестанской области
    Фото: управления культуры и туризма Туркестанской области
    туризм
    Фото: управления культуры и туризма Туркестанской области

    В мероприятии приняли участие член совета директоров YDA GROUP Гювенч Хамди, директор туристического комплекса «Karavansaray Turkistan» Онан Мурат, директор Международного аэропорта «Turkistan International Airport» Ильяс Нугманов, представители туристической компании, тревел-блогеры.

    туризм
    Фото: управления культуры и туризма Туркестанской области

    Центральноазиатский регион, расположенный на пересечении всех основных континентальных транзитных путей Евразийского региона, всегда играет роль «коммуникационного коридора» между культурами Востока и Запада, Европы и Азии. Республика Узбекистан играет большую роль в этом направлении.

    туризм
    Фото: управления культуры и туризма Туркестанской области

    В целях укрепления туристских связей с Узбекистаном официальная встреча туристских компаний обеих сторон будет продолжена в формате B2B.

    туризм
    Фото: управления культуры и туризма Туркестанской области

    Напомним, что 22 марта совершен первый в истории авиарейс сообщением Туркестан-Самарканд, что послужит дополнительным стимулом развития взаимоотношений в сфере развития туризма.

     

    Теги:
    Туризм Узбекистан Туркестан Общество
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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