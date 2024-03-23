Туристский потенциал Туркестана презентовали в Самарканде

Туркестанская делегация прибыла на встречу с узбекской стороной по презентации туристского потенциала Туркестанской области в Самарканде, развитию туризма между двумя странами, открытию международных рейсов в регион, передает агентство Kazinform.

В рамках встречи заместитель управления культуры и туризма Туркестанской области Нурдаулет Медеуов, представители «Казахтуризма» презентовали туристский потенциал Казахстана, в том числе Туркестанской области.

Фото: управления культуры и туризма Туркестанской области

Фото: управления культуры и туризма Туркестанской области

В мероприятии приняли участие член совета директоров YDA GROUP Гювенч Хамди, директор туристического комплекса «Karavansaray Turkistan» Онан Мурат, директор Международного аэропорта «Turkistan International Airport» Ильяс Нугманов, представители туристической компании, тревел-блогеры.

Фото: управления культуры и туризма Туркестанской области

Центральноазиатский регион, расположенный на пересечении всех основных континентальных транзитных путей Евразийского региона, всегда играет роль «коммуникационного коридора» между культурами Востока и Запада, Европы и Азии. Республика Узбекистан играет большую роль в этом направлении.

Фото: управления культуры и туризма Туркестанской области

В целях укрепления туристских связей с Узбекистаном официальная встреча туристских компаний обеих сторон будет продолжена в формате B2B.

Фото: управления культуры и туризма Туркестанской области

Напомним, что 22 марта совершен первый в истории авиарейс сообщением Туркестан-Самарканд, что послужит дополнительным стимулом развития взаимоотношений в сфере развития туризма.