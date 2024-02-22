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    14:53, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Рейсы из Туркестана в Самарканд запускает казахстанская авиакомпания

    авиация
    Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

    Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта РК совместно с авиакомпаниями продолжается работа по дальнейшему увеличению количества рейсов и расширению географии полетов в/из Казахстана. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КГА. 

    — С 15 марта авиакомпания Qazaq Air планирует запустить рейсы по маршруту Туркестан — Самарканд. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (пятница, воскресенье) на воздушных суднах типа De-Havilland Dash 8-Q400, — сообщили в КГА.

    Увеличение рейсов будут способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного и туристического сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.

    Как сообщалось, Узбекистан и Казахстан подписали дорожную карту по сотрудничеству в сфере паломнического туризма.

    Теги:
    Авиация Узбекистан Внешняя политика Казахстана Центральная Азия Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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