Рейсы из Туркестана в Самарканд запускает казахстанская авиакомпания

Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта РК совместно с авиакомпаниями продолжается работа по дальнейшему увеличению количества рейсов и расширению географии полетов в/из Казахстана. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КГА.

— С 15 марта авиакомпания Qazaq Air планирует запустить рейсы по маршруту Туркестан — Самарканд. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (пятница, воскресенье) на воздушных суднах типа De-Havilland Dash 8-Q400, — сообщили в КГА.

Увеличение рейсов будут способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного и туристического сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.

Как сообщалось, Узбекистан и Казахстан подписали дорожную карту по сотрудничеству в сфере паломнического туризма.