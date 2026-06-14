Туристов спасли в горах Алматы

На Большом Алматинском пике на высоте 3680 метров трое молодых людей не смогли самостоятельно спуститься с горы и нуждались в помощи спасателей, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

На помощь оперативно выдвинулись сотрудники Республиканской спасательной службы «Барыс» МЧС РК.

Спасатели пешим ходом через ущелье Проходное добрались до туристов.

Один из молодых людей жаловался на ухудшение самочувствия и признаки горной болезни. Спасатели оказали ему первую помощь, после чего обеспечили безопасный спуск всей группы с горной местности.

В МЧС напомнили: при подъеме в горной местности важно рассчитывать свои силы, соблюдать питьевой режим и внимательно следить за самочувствием.

Ранее пропавшего в горах школьника успешно эвакуировали спасатели Алматы.