    11:20, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Туристов спасли на высоте более трех тысяч метров в Алматинской области

    В Талгарском районе Алматинской области спасатели оказали помощь двум туристам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: МЧС

    Они поднялись на вершину в светлое время суток, однако не рассчитали время, и не смогли самостоятельно спуститься с горы после наступления темноты. Они обратились за помощью, сообщив, что находятся на пике Котырбулак.

    Прибывшие на место спасатели МЧС, продвигаясь в направлении пика Котырбулак, обнаружили туристов на пике Букреева.

    Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей успешно спустили обоих с высоты более 3 000 метров. Медицинская помощь им не понадобилась.

    Напомним, ранее спасатели нашли потерявшегося в горах Алматы подростка, он отстал от своей группы во время спуска и получил обморожение.

    Теги:
    Туризм МЧС Горы Алматинская область
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
