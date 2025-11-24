Туристов спасли на высоте более трех тысяч метров в Алматинской области

Они поднялись на вершину в светлое время суток, однако не рассчитали время, и не смогли самостоятельно спуститься с горы после наступления темноты. Они обратились за помощью, сообщив, что находятся на пике Котырбулак.

Прибывшие на место спасатели МЧС, продвигаясь в направлении пика Котырбулак, обнаружили туристов на пике Букреева.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей успешно спустили обоих с высоты более 3 000 метров. Медицинская помощь им не понадобилась.

