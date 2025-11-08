Туристов не было: новые подробности по делу падения вертолета в Дагестане

Как пишет издание, туристов на борту упавшего в Дагестане вертолета не было. Об этом сообщил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Дагестана Исрафил Исрафилов.

— По ситуации с вертолетом — он не был туристическим, и туристы на борту не находились. Да, есть погибшие и пострадавшие. Обстоятельства выясняются, — сказал он.

Ранее сообщалось о четырех погибших и трех пострадавших в результате крушения вертолета. Он разрушил на земле частный дом, внутри него не было людей. На месте произошло возгорание.

Вертолет летел из Кизляра в Избербаш, был частным и выполнял частный рейс.

Трое пострадавших доставлены в больницу Избербаша. Из Избербашской больницы в республиканский ожоговый центр будут перевезены двое из пострадавших в результате крушения вертолета в Дагестане, сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана.

Материал предоставлен партнерским агентством ТАСС.