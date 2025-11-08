РУ
    18:43, 07 Ноябрь 2025

    Туристов не было: новые подробности по делу падения вертолета в Дагестане

    ТАСС публикует новые данные касательно крушения вертолета, передает Kazinform. 

    Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

    Как пишет издание, туристов на борту упавшего в Дагестане вертолета не было.  Об этом сообщил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Дагестана Исрафил Исрафилов.

    — По ситуации с вертолетом — он не был туристическим, и туристы на борту не находились. Да, есть погибшие и пострадавшие. Обстоятельства выясняются, — сказал он. 

    Ранее сообщалось о четырех погибших и трех пострадавших в результате крушения вертолета. Он разрушил на земле частный дом, внутри него не было людей. На месте произошло возгорание. 

    Вертолет летел из Кизляра в Избербаш, был частным и выполнял частный рейс.

    Трое пострадавших доставлены в больницу Избербаша. Из Избербашской больницы в республиканский ожоговый центр будут перевезены двое из пострадавших в результате крушения вертолета в Дагестане, сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана. 

    Материал предоставлен партнерским агентством ТАСС.    

