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    Туристку с травмой эвакуировали в горах Алматы

    Во время спуска с горы в районе Большого Алматинского озера туристка получила травму ноги и не смогла самостоятельно продолжить путь, передает Kazinform.

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    кадр из видео

    Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия, эвакуировали пострадавшую, 1977 года рождения, и спустили ее до визит-центра «Аюсай», где уже ожидала бригада Центра медицины катастроф МЧС.

    — После оказания первой медицинской помощи женщину доставили в городскую больницу. Предварительный диагноз — закрытый перелом правой ноги, — говорится в сообщении ДЧС Алматы.

    В МЧС напомнили, что перед выходом в горы необходимо учитывать свои физические возможности, выбирать безопасные маршруты и иметь при себе средства связи.

    Ранее в горах Алматы спасли пятерых туристов.

    ДЧС Горы Алматы Спасатели
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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