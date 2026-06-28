Туристку с травмой эвакуировали в горах Алматы

Во время спуска с горы в районе Большого Алматинского озера туристка получила травму ноги и не смогла самостоятельно продолжить путь, передает Kazinform.

Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия, эвакуировали пострадавшую, 1977 года рождения, и спустили ее до визит-центра «Аюсай», где уже ожидала бригада Центра медицины катастроф МЧС.

— После оказания первой медицинской помощи женщину доставили в городскую больницу. Предварительный диагноз — закрытый перелом правой ноги, — говорится в сообщении ДЧС Алматы.

В МЧС напомнили, что перед выходом в горы необходимо учитывать свои физические возможности, выбирать безопасные маршруты и иметь при себе средства связи.

Ранее в горах Алматы спасли пятерых туристов.