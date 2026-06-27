В горах Алматы спасли пятерых туристов

В Алматы в районе Бутаковского водопада на высоте более 2000 метров пятеро молодых людей 2007 года рождения во время спуска с пика Букреева потеряли ориентир и не смогли самостоятельно найти дорогу, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

На высоте более 2000 метров пятерым туристам удалось попросить помощи. Они обратились по номеру 112.

— На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Службы спасения ДЧС города Алматы. Спасатели обнаружили туристов и благополучно сопроводили их до контрольно-спасательного поста «Бутакты». В медицинской помощи молодые люди не нуждались, — рассказали в МЧС РК.

МЧС напоминает, что перед выходом в горы необходимо заранее изучать маршрут, учитывать свои силы и обязательно сообщать близким о планируемом пути.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС эвакуировали двух гидроциклистов в Усть-Каменогорске.