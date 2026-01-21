Туристический вертолет с тремя людьми пропал в Японии

Как уточняет газета Yomiuri Shimbun, вертолет выполнял запланированный полет в районе вулкана Асо. На борту находились пилот и двое пассажиров из Тайваня.

Во время полета вертолет подал сигнал бедствия, однако в назначенное время на базу не вернулся.

В связи с этим в районе были организованы поисково-спасательные работы. Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии продолжает расследование обстоятельств происшествия.

