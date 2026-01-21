03:01, 21 Январь 2026 | GMT +5
Туристический вертолет с тремя людьми пропал в Японии
В префектуре Кумамото (Япония) пропал туристический вертолет, на борту которого находились пилот и двое пассажиров из Тайваня, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansi.
Как уточняет газета Yomiuri Shimbun, вертолет выполнял запланированный полет в районе вулкана Асо. На борту находились пилот и двое пассажиров из Тайваня.
Во время полета вертолет подал сигнал бедствия, однако в назначенное время на базу не вернулся.
В связи с этим в районе были организованы поисково-спасательные работы. Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии продолжает расследование обстоятельств происшествия.
Ранее мы сообщали, что Япония утвердила рекордный оборонный бюджет.