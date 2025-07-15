Туристические карты с QR-кодами внедрили в Казахстане

Как пояснили в Министерстве внутренних дел Казахстана, эти карты — часть комплекса мер по обеспечению безопасности туристов и совершенствованию туристической инфраструктуры.

На сегодняшний день карты выдаются: в международных аэропортах Астаны и Алматы и на пограничном пункте «Капланбек» в Туркестанской области.

Кроме того, для удобства иностранных граждан запущен мобильный сайт: safetravel.kz

Что можно найти по QR-коду:

инструкции по установке приложения «102» (с функцией SOS) для экстренной связи с полицией;

памятку по регистрации и миграционному контролю;

список такси-сервисов и приложений с указанием средней стоимости проезда;

информацию о сотовых операторах и стоимости SIM-карт.

— Эта инициатива уже показывает положительные результаты и помогает каждому туристу чувствовать себя в Казахстане безопасно и уверенно, — отмечают в МВД.

Ранее Минтуризма РК предложило предоставлять иностранным туристам бесплатную SIM-карту по прибытии.