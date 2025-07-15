Туристические карты с QR-кодами внедрили в Казахстане
Туристических карт с QR-кодами иностранные туристы получают при въезде в страну, в том числе при прохождении пограничного контроля, передает агентство Kazinform.
Как пояснили в Министерстве внутренних дел Казахстана, эти карты — часть комплекса мер по обеспечению безопасности туристов и совершенствованию туристической инфраструктуры.
На сегодняшний день карты выдаются: в международных аэропортах Астаны и Алматы и на пограничном пункте «Капланбек» в Туркестанской области.
Кроме того, для удобства иностранных граждан запущен мобильный сайт: safetravel.kz
Что можно найти по QR-коду:
- инструкции по установке приложения «102» (с функцией SOS) для экстренной связи с полицией;
- памятку по регистрации и миграционному контролю;
- список такси-сервисов и приложений с указанием средней стоимости проезда;
- информацию о сотовых операторах и стоимости SIM-карт.
— Эта инициатива уже показывает положительные результаты и помогает каждому туристу чувствовать себя в Казахстане безопасно и уверенно, — отмечают в МВД.
Ранее Минтуризма РК предложило предоставлять иностранным туристам бесплатную SIM-карту по прибытии.