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    10:28, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Туристические карты с QR-кодами внедрили в Казахстане

    Туристических карт с QR-кодами иностранные туристы получают при въезде в страну, в том числе при прохождении пограничного контроля, передает агентство Kazinform.

    Туристические карты с QR-кодами внедрили в Казахстане
    Фото: МВД РК

    Как пояснили в Министерстве внутренних дел Казахстана, эти карты — часть комплекса мер по обеспечению безопасности туристов и совершенствованию туристической инфраструктуры.

    На сегодняшний день карты выдаются: в международных аэропортах Астаны и Алматы и на пограничном пункте «Капланбек» в Туркестанской области.

    Кроме того, для удобства иностранных граждан запущен мобильный сайт: safetravel.kz

    Что можно найти по QR-коду:

    • инструкции по установке приложения «102» (с функцией SOS) для экстренной связи с полицией;
    • памятку по регистрации и миграционному контролю;
    • список такси-сервисов и приложений с указанием средней стоимости проезда;
    • информацию о сотовых операторах и стоимости SIM-карт.

    — Эта инициатива уже показывает положительные результаты и помогает каждому туристу чувствовать себя в Казахстане безопасно и уверенно, — отмечают в МВД. 

    Ранее Минтуризма РК предложило предоставлять иностранным туристам бесплатную SIM-карту по прибытии. 

    Теги:
    МВД РК Туризм Казахстан Туркестанская область Астана Общество Безопасность Алматы
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
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