Минтуризма РК предложило предоставлять иностранным туристам бесплатную SIM-карту

Сегодня, по его словам, в Казахстан без визы могут въехать 87 граждан страны, еще 107 граждан страны — по электронной визе.

Авиасообщение расширяется. Благодаря политике «открытого неба» в прошлом году было запущено 22 новых маршрута. В этом году планируется еще 32 маршрута.

В 2024 году в страну прибыло 15,3 миллиона человек из-за рубежа. Более 10 миллионов внутренних туристов путешествовали по стране.

— Первое впечатление туриста начинается с аэропорта и границы. Качество услуг в них — первый шаг к формированию видения страны. Для некоторых туристов оформление визы затягивается и продолжается до нескольких часов. Чтобы избежать подобных ситуаций, мы рекомендуем проводить программы обучения для сотрудников пограничных служб и аэропортов, — отметил Ербол Мырзабосынов.

Для этого планируется использовать потенциал Международного университета туризма и Национальной компании Kazakh Tourism.

— Для туристов было бы удобно повсеместно внедрение системы Q-gate в пунктах пропуска. Кроме того, в Алматы запущена хорошая инициатива — туристам раздают казахстанский шоколад. Подобные мероприятия символизируют гостеприимство страны. В Грузии это может быть — вино, у нас — шоколад, — сказал министр.

Помимо того, Минтуризма предлагает предоставлять туристам бесплатную SIM-карту по прибытии.