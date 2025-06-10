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    12:11, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Минтуризма РК предложило предоставлять иностранным туристам бесплатную SIM-карту

    За последние годы Казахстан стал более открытой страной для иностранных туристов, заявил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов в ходе заседания Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Сегодня, по его словам, в Казахстан без визы могут въехать 87 граждан страны, еще 107 граждан страны — по электронной визе.

    Авиасообщение расширяется. Благодаря политике «открытого неба» в прошлом году было запущено 22 новых маршрута. В этом году планируется еще 32 маршрута.

    В 2024 году в страну прибыло 15,3 миллиона человек из-за рубежа. Более 10 миллионов внутренних туристов путешествовали по стране.

    — Первое впечатление туриста начинается с аэропорта и границы. Качество услуг в них — первый шаг к формированию видения страны. Для некоторых туристов оформление визы затягивается и продолжается до нескольких часов. Чтобы избежать подобных ситуаций, мы рекомендуем проводить программы обучения для сотрудников пограничных служб и аэропортов, — отметил Ербол Мырзабосынов.

    Для этого планируется использовать потенциал Международного университета туризма и Национальной компании Kazakh Tourism.

    — Для туристов было бы удобно повсеместно внедрение системы Q-gate в пунктах пропуска. Кроме того, в Алматы запущена хорошая инициатива — туристам раздают казахстанский шоколад. Подобные мероприятия символизируют гостеприимство страны. В Грузии это может быть — вино, у нас — шоколад, — сказал министр.

     Помимо того, Минтуризма предлагает предоставлять туристам бесплатную SIM-карту по прибытии.

    Теги:
    Правительство Туризм Министерство туризма и спорта РК Правительство РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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