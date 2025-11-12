Туристическая улица открылась в Душанбе

Это новое культурно-развлекательное пространство создано с целью продвижения туристического потенциала Таджикистана, развития внутреннего и международного туризма.

— Сезонная туристическая улица будет функционировать ежедневно с 11:00 до 22:00 часов. В ее рамках предусмотрено проведение культурных программ, выставка и продажа изделий народных художественных ремесел — резьбы по дереву, ювелирных украшений, вышивки цветами, гончарных изделий и чакана, ковроткачества, живописи, — пояснили в столичном отделе развития туризма.

Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

Гости и жители Душанбе в течение месяца могут насладиться национальными блюдами, принять участие в увлекательных спортивных и интеллектуальных играх, конкурсах и викторинах, цирковых и театральных представлениях, а также сделать фото в национальных костюмах в специально оформленных уголках.

Отмечается, что данная инициатива послужит основой для создания в будущем постоянно действующей туристической улицы в столице Таджикистана.

Напомним, что таджикский город Панджакент официально был признан «Всемирным городом ремесел за вышивку сузани».