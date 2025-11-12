РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:35, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Туристическая улица открылась в Душанбе

    В рамках международной туристической выставки «Dushanbe International Tourism Exhibition — DITE-2025» в столичном парке «Куруши Кабир» открылась туристическая улица, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Туристическая улица открылась в Душанбе
    Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

    Это новое культурно-развлекательное пространство создано с целью продвижения туристического потенциала Таджикистана, развития внутреннего и международного туризма.

    — Сезонная туристическая улица будет функционировать ежедневно с 11:00 до 22:00 часов. В ее рамках предусмотрено проведение культурных программ, выставка и продажа изделий народных художественных ремесел — резьбы по дереву, ювелирных украшений, вышивки цветами, гончарных изделий и чакана, ковроткачества, живописи, — пояснили в столичном отделе развития туризма.

    Туристическая улица открылась в Душанбе
    Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

    Гости и жители Душанбе в течение месяца могут насладиться национальными блюдами, принять участие в увлекательных спортивных и интеллектуальных играх, конкурсах и викторинах, цирковых и театральных представлениях, а также сделать фото в национальных костюмах в специально оформленных уголках.

    Отмечается, что данная инициатива послужит основой для создания в будущем постоянно действующей туристической улицы в столице Таджикистана.

    Напомним, что таджикский город Панджакент официально был признан «Всемирным городом ремесел за вышивку сузани».

    Теги:
    Культура Таджикистан Мировые новости
    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Сейчас читают