    20:41, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Таджикский Панджакент получил статус «Всемирного города ремесел»

    Город Панджакент официально признан «Всемирным городом ремесел за вышивку сузани», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Таджикский Панджакент получил статус «Всемирного города ремесел»
    Фото: МИД Таджикистана

    По данным МИД Таджикистана, решение о присвоении почетного звания было принято 21 октября 2025 года и стало важным шагом в деле сохранения и продвижения богатого культурного наследия страны.

    Этот статус подчеркивает выдающееся мастерство таджикских ремесленников и многовековые традиции вышивки сузани, которые бережно сохраняются и развиваются в древнем городе Панджакент.

    Звание «Всемирного города ремесел» присвоено Всемирным советом ремесел (WCC) — организацией, связанной с ЮНЕСКО. Совет отмечает города, которые активно сохраняют и продвигают свои ремесленные традиции.

    Ранее аналогичные звания получали такие города, как Фес (Марокко), Джайпур (Индия) и Чолпон-Ата (Кыргызстан), где сохраняются уникальные ремесленные традиции.

    Ранее сообщалось, что Алматы присвоили почетный статус World Craft City — «Всемирного города ремесел». Это решение стало признанием вклада мегаполиса в сохранение культурного наследия, развитие ремесленных традиций и поддержку креативной экономики.

    Мы также писали, что Туркестан официально признан «Городом ремесленников». 

    Таджикистан Ремесленники Мировые новости
