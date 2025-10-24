Таджикский Панджакент получил статус «Всемирного города ремесел»

По данным МИД Таджикистана, решение о присвоении почетного звания было принято 21 октября 2025 года и стало важным шагом в деле сохранения и продвижения богатого культурного наследия страны.

Этот статус подчеркивает выдающееся мастерство таджикских ремесленников и многовековые традиции вышивки сузани, которые бережно сохраняются и развиваются в древнем городе Панджакент.

Звание «Всемирного города ремесел» присвоено Всемирным советом ремесел (WCC) — организацией, связанной с ЮНЕСКО. Совет отмечает города, которые активно сохраняют и продвигают свои ремесленные традиции.

Ранее аналогичные звания получали такие города, как Фес (Марокко), Джайпур (Индия) и Чолпон-Ата (Кыргызстан), где сохраняются уникальные ремесленные традиции.

