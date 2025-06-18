Туристы в ВКО под защитой: внедрена цифровая система безопасности

Теперь при походах, сплавах или экскурсиях путешественники могут зарегистрировать свой маршрут всего за пару минут — достаточно отсканировать QR-код.

Коды размещены в визит-центрах, гостиницах, на популярных туристических тропах.

— После сканирования открывается форма, где гость указывает дату, направление и свои контакты. Эти данные сразу поступают в оперативный центр спасателей. Это позволяет нам контролировать обстановку и при необходимости оперативно выезжать на помощь, — сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Система работает на четырёх языках: казахском, русском, английском и китайском. Устанавливать приложение не нужно, интерфейс — максимально простой.

Особенность проекта в том, что турист самостоятельно «ставит себя на учёт» и так же легко может сняться — либо по завершении маршрута, либо дождавшись звонка от спасателей, если не вышел на связь.

Первые отзывы уже поступили: функцию протестировали гости из Германии.

- Я чувствую себя здесь в полной безопасности. И знаю, что при необходимости получу помощь, — поделился один из туристов.

По данным ДЧС ВКО, каждый год в регион приезжают десятки тысяч человек — популярны сплавы на байдарках, конные и велотуры, альпинистские маршруты. Но не все приезжие имеют опыт и подготовку, что нередко приводит к ЧС. Именно поэтому цифровая регистрация стала необходимым элементом туристической безопасности.

Напомним, первые карточки с QR-кодом уже начали вручаться иностранным гостям в международном столичном аэропорту.

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